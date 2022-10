Damiani: El goleador de la reserva de Nacional que llegó sin hacer formativas y que quiere darle un giro al apellido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hizo formativas en ningún club. Solo jugó unos años al baby fútbol y otros en Champagnat y Trouville Universitario. En plena pandemia, el destino quiso que llegara a Nacional, el club de sus amores. “A los 18 años, después de tener buenas actuaciones en la Liga Universitaria, tenía ganas de probar de jugar al fútbol profesional. Casualmente mi padre, hablando con un compañero de trabajo, con Dardo Ingold, le comentó que yo quería ir a probarme a algún lado y que era hincha de Nacional. A través de él surgió la posibilidad de probarme en Nacional”, inició Bruno Damiani en entrevista con Ovación.

“En ese momento, en pleno 2020, jugaba Enzo Facchin en la Cuarta, quien es amigo mío, y me simplificó las cosas. Yo en Nacional tuve suerte en un montón de aspectos. Estuve entrenando un par de semanas y generalmente siempre te dicen algo y a mí no me decían absolutamente nada, hasta que Tabaré Alonso, que era mi técnico, me dijo que estaban en duda de ficharme, pero me iban a pedir si podía seguir entrenando un poco más porque me veían cosas buenas, pero no estaban seguros. Aparte ya había dos ‘9’ en esa categoría. Justo ese fin de semana se desgarró uno de los ‘9’ y ligué como loco. Ahí el ‘Taba’ me dice que me iba a fichar para tenerme en el banco. Fue todo muy loco”, contó el atacante nacido en Montevideo, de 20 años.

“Desde que llegó Suárez solo lo vi de lejos, nunca tuve la oportunidad de saludarlo. He visto a los hijos dando vuelta por Los Céspedes, pero no a él. Cuando subí, él estaba en la selección”.

Damiani debutó con Martín Ligüera en la Tercera División de 2021, pero esta temporada fue que se afianzó en la reserva, ya con Álvaro Recoba y Nelson Abeijón como entrenadores. Y mal no le fue, porque es el goleador del equipo con 14 goles, muchos de ellos de cabeza. Es uno de sus fuertes, producto de su interesante estatura de 1.88 metros. Es un “9” típico, que siempre busca jugar en equipo.



Bruno sigue estudiando. Está en tercer año de la facultad de Administración, cursando en la Universidad ORT. “Aflojé un poco con la cantidad de materias a estudiar, entonces el tiempo me alcanza lo más bien de esta forma”, dijo.

“Mí círculo de personas son todos de Nacional y saben de mi fanatismo por el club. Tengo un cúmulo de sentimientos por ser hincha y tener expectativa de llegar ahora”, señaló, al mismo tiempo que se dio unos instantes para pensar ante la pregunta de si le genera ansiedad poder dar el paso al plantel de Primera, con quien ha tenido esporádicos encuentros: “Obvio que quiero llegar... Hay mucha gente apurada en el fútbol, mi familia me transmite tranquilidad, que no me apure. Me ha pasado de que compañeros que están jugando bien han podido debutar este año o han ido al banco, y eso te hace sentir cerca. Ojalá se me dé dentro de poco. Sé que no me tengo que apurar”.



Si uno escucha el apellido “Damiani”, seguramente lo que se le viene a la cabeza sea “Peñarol”, por la vinculación histórica de los expresidentes aurinegros José Pedro y Juan Pedro. Y lógicamente ha sido un tema recurrente para Bruno, pero no incómodo. “Cuando llegué, en una charla en tono de broma con Taramasco (actual gerente deportivo) me decía que me habían fichado porque era morboso. Más que nada me embromaban Taramasco, (Fernando) Curutchet (coordinador de juveniles) y los técnicos. Al menos que sepa mi padre, no hay ningún vínculo familiar. Mejor así, estamos arreglando el apellido, je”, finalizó.

LA FRASE El idilio por el Chino Recoba "Cuando me enteré que el Chino (Recoba) sería nuestro DT estaba con amigos y nos pusimos casi que a gritar. Cuando él hizo el gol clásico estaba en la Olímpica, es todo una locura”.