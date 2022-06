Rodrigo Chagas: los consejos de Recoba, su diálogo con Repetto y el sueño de jugar en la Primera de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue un título especial. Nacional le ganó 2-0 a Peñarol la final del Torneo Apertura de Tercera División y la repercusión fue diferente. Es cierto que se enfrentaban las formativas de ambos elencos, pero el contexto hacía pensar que era un clásico habitual: los dos decidieron incorporar a los planteles jugadores de Primera y la reedición del clásico de la cuarta fecha le ponía un picante adicional a la contienda. Tanto que Álvaro Recoba manifestó luego del partido que sabía que no podían volver a perder.

Y el equipo tricolor cumplió dentro de la cancha, fue superior a su adversario y se impuso con tantos de Juan Manuel Gutiérrez, con rodaje en Primera, y Rodrigo Chagas, que ya ha tenido entrenamientos comandados por Repetto. El artiguense cerró un clásico polémico que tuvo cinco expulsiones con una definición exquisita: arrancó en velocidad al optimizar una pérdida aurinegra y, con el arquero ya adelantado para evitar el gol, la pinchó con jerarquía y fue directo a celebrar.

Rodrigo Chagas, una de las promesas de la Tercera División de Nacional. Foto: Francisco Flores.

En diálogo con Ovación, el volante contó cómo vivió el título: “Creo que fue una final clásica soñada donde nos pudimos llevar la victoria. Nada mejor que tener al Chino Recoba como técnico, Es un crack por lo que nos transmite dentro y fuera de la cancha y creo que al tener a mi familia presente se hizo más especial todavía”, inició.

En cuanto a la charla técnica que les dio el ídolo tricolor a sus jugadores, Chagas reveló: “Tanto el Chino Recoba como el Abeja (Nelson Abeijón) transmitieron mucha confianza al grupo. Desde un principio nos dijo que tratáramos de jugar con el corazón, que se estaba jugando algo muy importante y que pensáramos en la familia, y eso fue lo que nos llevó a obtener el título. Estábamos convencidos desde el calentamiento hasta el final del partido que lo podíamos ganar y por suerte así fue”.

El futbolista, que comenzó destacándose en su Artigas natal jugando en la Primera de Progreso y arribó al albo en 2019 para hacer una prueba de una semana en la Sub 16 comandada por Santiago Espasandín. Necesitó un par de entrenamientos para esbozar destellos de su calidad y fue fichado por Nacional. Hoy, con las luces que le generó el título de formativas y sus primeros entrenamientos bajo la conducción de Repetto, narró qué cosas tuvo que superar cuando las luces estaban apagadas para llegar al sitio que le pertenece: “El año pasado me tocó prácticamente no sumar muchos minutos. Mi familia me ayudó bastante, siempre estuvo presente y gracias a ellos no bajé los brazos, pero no fue fácil. Por un momento me iba mal en los estudios y estuve a punto de dejar para enfocarme en el fútbol, pero creo que pude revertir esa situación. Pensé y pensé con mi familia y seguí a la par con las dos; fue la mejor decisión que tomé”.

Sin embargo, en ese momento de adversidad Chagas coincidió con Martín Ligüera en la Tercera División y valoró su apoyo: “Desde un primer momento me dio ese voto de confianza y me dijo que si en 2021 no jugaba que me quedara tranquilo que el año que viene iba a sumar más minutos porque ya iba a estar con más confianza, y creo que así fue, perseveré y por suerte se están dando las cosas”.

Chagas juega en la Cuarta, en Tercera División y también ha compartido jornadas con la Primera, donde recibió un pedido especial: “Pablo Repetto me dijo que siguiera agarrando rodaje junto con Renzo Sánchez, que tratara de hacer la diferencia cuando bajara tanto a jugar en Tercera o a Cuarta”. ¿Y la ilusión? La tiene intacta: “Sueño con jugar en la Primera de Nacional, pero estoy con los pies en la tierra”, cierra un atacante que disfruta del momento a la espera de su chance.

Los consejos de Álvaro "Chino" Recoba

"Álvaro “Chino” Recoba transmite mucha tranquilidad, es incluso mejor persona que jugador cuando lo conocés. Es flexible con los jugadores y es un privilegio tenerlo, lo disfruto todos los días. Me aconsejó que fuera inteligente dentro de la cancha, hace énfasis en recibir orientado o tener un segundo para mirar detrás de los hombros y ver el espacio libre; es a lo que apunto”, afirmó Rodrigo Chagas.