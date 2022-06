Mercado de pases de Nacional: con los pies sobre la tierra y con una línea clara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien hay jugadores que se están observando, como es lo normal cuando inicia un período de pases, en Nacional no se impacientan. En principio analizarán la incorporación de un futbolista si se va alguno de los jugadores que hoy conforman el plantel principal.

Primero porque hay conformidad con el plantel y segundo porque no es el mejor momento económico de los albos: el club necesita vender.



Al respecto, hay varios sondeos por futbolistas pero al día de hoy no hay siquiera una oferta formal. La mayor cantidad de consultas son en particular por cuatro jugadores: Felipe Carballo, Nicolás Marichal, Brian Ocampo y Franco Fagúndez, quien ha llamado la atención de varios por sus características. Incluso, han existido consultas por Manuel Monzeglio, que en el presente ha perdido un poco de pie en el equipo.

“Ya nos han dicho varios representantes que este será un período de pases largo. Recién se están abriendo los mercados y siempre lo que pasa, más ahora, es que primero se cierran las grandes incorporaciones. Después se empiezan a mover más los mercados como el nuestro”, le comentaron a Ovación desde Nacional.



Lo que está claro en filas tricolores es que si no se va ningún jugador, es difícil que pueda desembarcar algún futbolista, más allá de que la llegada de un extremo o mediapunta está siempre latente.

“No tenemos definido lo que va a suceder, pero sumar jugadores por sumar no va a pasar. Lo que sí, si surge algún jugador que sea diferente, ahí sí no nos cerramos, pero hasta ahora no ha surgido. Hoy estamos expectantes de las bajas para evaluar qué altas puedan llegar”, le explicó a Ovación el técnico Pablo Repetto.



Sobre la chance de la llegada de un extremo, Repetto dijo que “hoy estamos expectantes pensando qué pasa en los partidos y evaluando algunos jugadores, pero no hay nada definido. Esa es la realidad”, agregó el entrenador, quien puntualizó sobre si el cupo de extranjeros lo limita que “si... Si tenemos que incorporar sabemos que tenemos tres y se hace difícil porque generalmente lo que buscás son jugadores nacionales, pero el espectro de opciones es menor”.



BRIAN OCAMPO Volvió con el grupo, pero aún falta para verlo en la cancha Después de varias semanas ausente, en el entrenamiento de ayer Brian Ocampo se sumó con el grupo aunque todavía no está para jugar. Se lo quiere llevar de a poco. El floridense no estará para enfrentar a Danubio y tampoco para jugar la ida contra Unión de Santa Fe. Podría regresar en la cuarta fecha del Intermedio (Plaza).