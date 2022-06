Augusto Scarone: el pibe de Nacional que lleva un apellido pesado y que ya estuvo en la selección mayor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Augusto Scarone (18) está cursando Sexto de Derecho en el liceo 61 del Cerro. En este 2022 se le está dificultando un poco la asistencia por el tema de los entrenamientos y de los viajes, pero igualmente tiene buenas calificaciones y se las rebusca para no perder el hilo de las materias. Le gustaría estudiar abogacía, como su padre. Vive en el corazón del Cerro e hizo baby fútbol en el Zorzal.

Scarone hizo todas las formativas en Nacional y hoy es parte del plantel de Cuarta División, la que dirige Tabaré Alonso. No puede jugar en Tercera porque habitualmente los partidos son los martes y ese es un día con los que práctica en la selección Sub 20. Este año firmó su primer contrato profesional con los tricolores, hasta diciembre de 2024.

Es enganche y no parece ser de sus primeras entrevistas con los medios: no muestra nerviosismo y se expresa muy bien, sin titubeos. En su proceso de formativas, que aún no ha terminado, Augusto también ha jugado de volante por afuera e incluso de nueve.



Si tiene que elegir a un jugador, se inclina por el argentino Paulo Dybala, de quien aprende mirando sus movimientos. “Es mi jugador favorito, me gusta su desmarque, cómo se mueve, los pases que da. Todo”, comenta.



“Fernando Curutchet (coordinador de formativas) es quien está siempre presente con nosotros. Después, a principio de año, tuve dos entrenamientos con Primera. Me tengo que seguir preparando para cuando toque la oportunidad, pero uno siempre quiere que sea el momento, je. Hay que seguir entrenando y metiéndole al día a día”, explica quien se define como “un jugador técnico, con buena visualización del juego”.

Scarone festejando uno de los goles suyos en formativas en un clásico. FOTO: Nacional.

La palabra de Curutchet Fernando Curutchet, coordinador de las Divisiones Formativas de Nacional le dijo a Ovación el pasado 27 de mayo que Scarone es “un mediapunta o volante ofensivo zurdo” con “gol y buen remate de larga distancia”.



Además, añadió que tiene un “gran despliegue físico” y que es “rápido e inteligente” para moverse en la cancha y buscar los espacios.



“Es muy profesional. Él tiene claro que va a ser jugador de fútbol. Entonces entrena, descansa y se alimenta para eso. Es un chiquilín muy tranquilo, pero inteligente y que tiene las cosas claras”, sumó.

EXPERIENCIA. Cuando Diego Alonso dio a conocer la lista de la selección de los jugadores que irían a la gira por Estados Unidos a jugar los amistosos, sorprendió que estaban dos juveniles: Alan Maturro y el propio Scarone. “Estaba en el liceo y me empezaron a llamar, pero no podía responder porque estaba en clase. Ahí nos dijeron la noticia desde la selección y desde Nacional. No me lo esperaba, fue tremenda sorpresa”, recuerda.

“Gracias a Dios pudimos aprender muchísimo, ellos estaban siempre encima nuestro para enseñarnos, darnos para adelante, nos integraron muy fácil. Estuvimos un día solos con Ronald Araujo, y luego fue llegando el resto. Tuvimos mucho apoyo, Josema siempre me daba consejos en la cancha, de la vida en sí, eso sirve mucho y es muy bueno porque nosotros fuimos sumando experiencias que nos quedan para este camino largo que nos queda por recorrer”, reflexiona con madurez. Si bien habló con el Tornado, ya había estado en contacto con él cuando Alonso estuvo dirigiendo las prácticas de la Sub 20, categoría en la cual Scarone es siempre convocado. “Con Cavani tuve un entrenamiento medio personalizado con él, de coordinación y técnica, y hablé bastante, increíble, ja”, dice.

Scarone con la selección mayor. FOTO: Selección uruguaya.

“En la gira miraba mucho y aprendía de jugadores como De Arrascaeta y De la Cruz. Ellos me aconsejaron mucho”, añade el enganche.



Por haber estado en la mayor, Scarone no estuvo en el último torneo que jugó la Celeste Sub 20 y recién ayer conoció a Marcelo Broli, el DT.



Augusto lleva un apellido importante en la historia de Nacional, que incluso es el nombre de una de las tribunas del GPC: “Me preguntan seguido qué parentesco tengo con Héctor Scarone. Era el hermano de mi bisabuelo. Mi abuelo, que era muy hincha de Nacional, me contaba sobre él, me decía que era un muy buen jugador, uno de los mejores, que hacía muchos goles”.