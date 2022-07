La insólita anécdota del Chino Recoba y Luis Suárez: de decirle que no vuelva a Nacional a convencerlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez aterrizó en Uruguay este domingo sobre las 11 horas y una de sus primeras paradas fue frente a las cámaras. En una entrevista que concedió a Nacional TV, el delantero recordó una conversación que tuvo con Álvaro "Chino" Recoba, quien primero le sugirió que no volviera al fútbol uruguayo y tres meses más tarde cambió de opinión.

Suárez y Recoba se habían encontrado en marzo en la inauguración del complejo deportivo Luis Suárez, en Ciudad de la Costa. Allí el salteño le preguntó por las complicaciones de su vuelta a Uruguay en 2011, para jugar en Nacional, a lo que el exfutbolista le contestó: "Muy complicado, pero después los niños se quisieron quedar".



"Le dije: 'Es difícil volver a Uruguay, ¿no?'. Y me dijo: 'Sí, muy complicado, no vuelvas Luis'", relató el Pistolero.

Meses después, cuando los hinchas tricolores iniciaron una campaña para motivar su regreso al club, Recoba, que ahora dirige a la Tercera División, cambió su opinión por completo: "Cuando empieza toda la movida veo un audio del Chino Recoba, que los primeros segundos eran 'hola Luis, ¿cómo estás? Me acuerdo lo que hablamos hace un tiempito, que te dije que no vinieras, pero no es mala'".

El ídolo tricolor fue uno de los que se pronunció públicamente para impulsar el regreso de Suárez. "Te llama la atención que jugadores como el Chino lo hagan público, Diego (Forlán) en su momento, el Loco (Abreu) que se pronunció también. Son amigos que internamente me dicen todo, pero salir (a hablar) es diferente y eso hace que tenga una repercusión. El que más me llamó la atención fue el Chino", reconoció.



"​Fueron referentes para mí. Son todos jugadores que yo vi y que te digan esas cosas te lleva", añadió.