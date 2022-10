Alejandro Balbi: su relación con Suárez, el enojo con Ruglio y por qué ya no sueña con ser presidente de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, se refirió entre varios temas a los incidentes ocurridos el pasado 4 de setiembre en el Gran Parque Central durante el triunfo 3-1 ante Peñarol por el Torneo Clausura.

El vicemandatario tricolor habló un día después de haber asistido a Fiscalía junto al presidente José Fuentes para dar explicaciones sobre lo sucedido en la Tribuna Héctor Scarone, que recibió a los hinchas de Peñarol con grasa en los tejidos y paravalanchas, y sobre los tres hinchas tricolores que lanzaron piedras al sector visitante luego de que la parcialidad de Peñarol colgara una bandera en alusión a una muerte y tirara bengalas.

"Desde lo deportivo y emocional jugar de local el clásico fue perfecto, lo pasamos por encima a Peñarol, pero jugar en el Gran Parque Central a Nacional le salió US$ 500.000 dólares", expresó en 100% Deporte (Sport 890).



En ese sentido, Balbi expresó que si fuese por él "los clásicos se jugarían en el Estadio Centenario" y que no quiere llegar a la última opción de disputar los clásicos sin hinchas visitantes.

Respecto a los incidentes, señaló: "En el clásico se nos escapó la tortuga con el tema de la grasa. Fue una situación desagradable e innecesaria". De todos modos, aclaró: "Pero hablamos de la grasa como si fuese Antrax (enfermedad infecciosa). Si esto lo vamos a igualar con la bandera que salió, le estamos errando".



Balbi hizo hincapié también en que en Fiscalía "Nacional nunca pidió jugar los clásicos sin público". Pese a ello, manifestó que "si uno hace las mismas cosas, va a tener los mismos resultados" y que "algo tiene que cambiar".



"Creo que fuimos demasiado confiados con el tema de los hinchas. Nosotros hacemos nuestra autocrítica y aportamos todo lo que solicitó la Fiscalía", puntualizó.

Su relación con Luis Suárez

En lo que tiene que ver con su vínculo actual con Luis Suárez, respondió: "No tengo la misma relación como me pasa que otros jugadores de también. Me pasó lo mismo con el Loco Abreu. Éramos íntimos y después los caminos de la vida nos fueron llevando por distintos lugares. Todos hablan del episodio del Mundial de 2014 donde nos siguen cargando las tintas a Barrera y a mí porque dicen que lo defendimos mal... Yo tengo una relación correcta, soy el vicepresidente de Nacional, nos saludamos afectuosamente cuando nos vimos, convivimos en Rusia 2018 todos los días. Es una relación normal, pasa que también es otro Suárez".

¿Candidato a presidente en el futuro?

Balbi indicó que "cada día que pasa" está "más lejos de querer ser presidente de Nacional". "En algún momento dije que quería, pero hoy no esta en mi cabeza", reconoció.



"Vi lo que sufrió mi amigo Jorge Barrera como presidente de Peñarol. Cada día estoy más lejos de ser presidente de Nacional", agregó.



Asimismo remarcó que "desde José Decurnex para acá, el club está mucho más organizado" y que "José Fuentes es una figura muy fuerte". "Da la cara y no se esconde. Hoy Nacional tiene una conducción presidencialista", añadió.

Las continuidades de Repetto y Coelho

Balbi se refirió también al entrenador Pablo Repetto a quien definió como "una persona ejemplar y trabajador".



"Obviamente hay que coronarlo y traer la copa para 8 de octubre. Nosotros le ofrecimos renovar y él nos dijo que lo iba a pensar (...) Acá si no salís campeón se te cae el club encima. Los dirigentes tenemos que tener epidermis de elefante".", sumó.



Sobre el zaguero brasileño Leo Coelho, que finaliza su préstamo a fin de año desde San Luis de México, dijo: "Hoy Nacional no lo puede comprar. No gastamos si no tenemos".

Su opinión de Ruglio

Consultado sobre Ignacio Ruglio, mandatario aurinegro, dijo que "es mucho mejor presidente de lo que pensaba".



Sin embargo, manifestó su distancia del presidente de Peñarol: "Yo estoy enojado con Ruglio, a mí me denunció ante el Tribunal de Ética, yo eso no lo haría y se lo dije".



Balbi dijo que con esa actitud "se cruzó una línea" y señaló que los anteriores presidentes de Peñarol no hubieran tomado esa postura.

Derechos de TV

Respecto a la comercialización de los derechos de TV, que hasta 2025 pertenecen a Tenfield, dijo que hoy están "preocupados".



"Nacional está con el que ponga la plata. Es real que tenemos un principio de acuerdo con Tenfield que nos deja satisfecho. Desde la AUF se nos dice que hay otra propuesta, pero la queremos ver", subrayó.