Nacional pidió en Fiscalía jugar clásicos sin visitantes en el GPC o volver al Centenario

El presidente de Nacional, José Fuentes, y el vicemandatario, Alejandro Balbi, comparecieron este miércoles ante Fiscalía tras los incidentes que se generaron en el clásico del pasado 4 de setiembre jugado en el Gran Parque Central.

En sus declaraciones, las autoridades, que fueron en representación del club, transmitieron su intención de mejorar las condiciones de seguridad para un futuro partido contra Peñarol en el mismo escenario. De lo contrario, preferirán que se juegue en el Estadio Centenario o directamente sin visitantes, informó El Observador y confirmó el presidente Fuentes a Ovación.

Fuentes y Balbi habían sido citados ante la Justicia para dar explicaciones sobre lo sucedido en la Tribuna Héctor Scarone, que recibió a los hinchas de Peñarol con grasa en los tejidos y paravalanchas.



También se refirieron a la entrada de tres hinchas de Nacional que lanzaron piedras al sector visitante durante el encuentro, luego de que la hinchada de Peñarol provocara a la de Nacional colgando una bandera en alusión a una muerte y tirara bengalas.

El mandatario manifestó su preocupación por el ingreso de personas que integraban la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al escenario y apuntó al Ministerio del Interior: "La reunión directiva de Nacional decidió enviar una carta al Ministerio del Interior para ver si estaba habiendo alguna falla en el reconocimiento facial. Las cámaras son manejadas por el ministerio, no por Nacional. Invertimos más de US$ 1,5 millones y queremos ver si funciona bien, porque no entendemos cómo puede pasar que dos personas en lista negra ingresen a la cancha".

Por este caso, declararán el jueves ante Fiscalía el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, y el vicepresidente, Eduardo Zaidensztat.



Hasta el momento, la Justicia condenó, a través de un proceso abreviado, a un hincha visitante por robar en un local de comidas del estadio e imputó a otro que exhibió una gallina inflable. Ambos tendrán prohibido entrar a espectáculos deportivos al menos hasta 2023.