Nacional vs. Peñarol: Fiscalía avanza buscando respuestas sobre un operativo que pasó de exitoso a abrir una investigación

El capítulo clásico aún no llegó a su fin. Lo que en principio fue calificado por el jefe del operativo, Assael Arcos, como un trabajo exitoso, con el paso de los días se convirtió en una investigación minuciosa que fue a parar a la Justicia y lleva casi un mes de ejecución.

Se comenzaron a desnudar hechos que se le habían pasado por debajo de la mesa a las autoridades e incluso salpicaron a referentes de la seguridad de Nacional, que en la interna se vieron obligados a repensar su balance sobre lo sucedido, en parte también por la sospecha que levantó el fiscal Fernando Romano acerca de que parciales de Gremio presuntamente asistieron al partido haciéndose pasar por socios tricolores para dar su apoyo a la hinchada local en caso de incidentes.

Siguen habiendo múltiples interrogantes y muy pocas respuestas. Algunas las ha dado el presidente de Nacional, José Fuentes, quien en este tiempo pasó de referirse al engrasado como un asunto no “tan grave” y que de haberse hecho como medida de prevención no le parecía “tan mal”, a señalar que para culpar a los hinchas que el viernes previo habían entrado a repintar la tribuna visitante con el fin de borrar mensajes ofensivos había que tener “pruebas”. “Para acusar o condenar a alguien tenés que tener una prueba, no una suposición o una hipótesis. Y si la hubiera, no tendríamos ningún problema en reconocerlo. Sería tonto no hacerlo”, aseguró en diálogo con La Pecera, de Azul FM.



El propio dirigente reconoció que el club ya no cuenta con las grabaciones de ese día para desentrañar el asunto: “Nadie las pidió. Después del clásico la división de Violencia en el Deporte pidió las filmaciones (pero) de las 11 de la mañana a las seis de la tarde (del domingo)”, dijo.

El caso

Paravalanchas de la Héctor Scarone con grasa. Foto: Twitter.

Las incógnitas son varias. Una es, precisamente quién y en qué momento se colocó la grasa que bañó los tejidos y paravalanchas de la Tribuna Héctor Scarone -aunque todas las miradas apuntan al grupo de hinchas tricolores que entraron al sector dos días antes del partido-. La otra es cómo las autoridades de seguridad que inspeccionaron la zona dos horas antes del ingreso de los socios de Peñarol lo pasaron por alto. Y la tercera apunta a la actuación de la Justicia.



El panorama llevó a la Fiscalía a citar a cuatro dirigentes tricolores, con Fuentes y Alejandro Balbi a la cabeza, y a dos aurinegros (Ignacio Ruglio y Eduardo Zaindesztat) para los días 5 y 6 de octubre. Para entender el por qué es necesario retroceder tres semanas en el tiempo. Por entonces, los hinchas aurinegros, ni bien pisaron la Scarone, se toparon con el engrasado y esto, en ojos del fiscal Romano, constituye una falta, que puede ser sancionada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pero no así un delito. Por esa razón, descartó que existan motivos para atribuirle a Nacional un encubrimiento como hecho delictivo pese a no contar con las grabaciones, explicó a Ovación.

Por el lado de Peñarol, Zaindesztat se mostró dispuesto a colaborar en la investigación judicial, al igual que Ruglio, aunque dijo tener reparos con la decisión de la Comisión Disciplinaria de AUF, que estudiará el recurso de apelación presentado por Nacional para bajar su sanción de dos partidos como local sin presencia de público.



“Si ya empezó a correr la sanción, no puede ser que se permita apelar. Está el principio de ejecución de la sanción”, dijo y, sobre la cita de Fiscalía, agregó: “Con mucho gusto vamos a colaborar. Es nuestra obligación como dirigentes de un club, pero para mí hay que replantear y pensar si no es hora de que la policía vuelva a estar en las tribunas”.