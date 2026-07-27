"Cumplir 10 temporadas con el club para mí era algo impensado": Stuani renovó con Girona y ya marcó su objetivo

El vínculo entre Cristhian Stuani y el Girona había terminado el pasado 30 de junio y casi un mes después las partes se pusieron de acuerdo para que la aventura del delantero uruguayo de 39 años, máximo goleador del club, continúe camino a su décima temporada con los Tozudos.

Stuani, que surgió de Danubio y disputó 50 partidos con la selección uruguaya, lleva 311 encuentros con Girona y tiene por el equipo español un gran sentido de pertenencia. "No nací aquí, pero aquí fue donde aprendí a no rendirme nunca. Ser del Girona es aceptar cualquier reto y el que nos espera es demasiado importante como para perdérmelo", dijo en entrevista con el club que anunció la extensión de su vínculo hasta 2027.

“Para mí es algo increíble porque soy una persona que valoro mucho los pequeños detalles, las pequeñas cosas y aquí he vivido tantas, de un significado tan grande y también cosas difíciles y poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí era algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo he aprendido a querer este club”, destacó el uruguayo.

Aunque no imaginaba este desenlace, Stuani enamoró a los hinchas de Girona desde el primer día. En su primer partido como local, anotó un doblete en el empate 2-2 frente a Atlético de Madrid.

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“La verdad que la conexión con la afición la he sentido desde el primer momento. El primer partido que jugué aquí contra el Atlético de Madrid es imposible de borrar, ese día el haber podido marcar dos goles en el debut me daba un gran pie para empezar una historia con este club. Qué íbamos a imaginar que después de nueve temporadas, íbamos a sguir por una décima. Esa conexión con la afición siempre ha sido especial y lo he sentido dentro y fuera del campo de juego. Me han llenado de mensajes en redes sociales y por la calle. Eso me ha ayudado mucho a pensar y tomar decisiones, estoy aquí en parte por ese cariño”, valoró el nacido en Tala, Canelones.

La temporada pasada, Girona descendió a la segunda división del fútbol de España y para Stuani la mira está bien clara: volver a ascender a LaLiga. “El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso. Es un desafío muy importante para todos y la verdad es que lo he aceptado, lo asumo, que tengamos que dar todo lo que tengamos cada uno y más para conseguir el objetivo que sabemos es muy difícil en una liga muy competitiva y que por más que vengamos de Primera División, sabemos que la categoría es difícil. Es volver a las raíces y volver a conectar con la gente (…) Hay muchas razones para creer en este equipo, yo estoy muy confiado”, manifestó el delantero uruguayo.

Mantenerse 10 temporadas en un mismo equipo no es nada fácil y Stuani reconoce sus bases. “Tengo una familia detrás que me acompaña en todo momento, mis compañeros, todos los cuerpos técnicos que he tenido y la gente que está en el día a día con nosotros, los valoro muchísimo y la posibilidad que me ha dado el club de estar todos estos años aquí. El club me ha demostrado que siempre ha estado conmigo y eso no tiene precio”, reconoció.