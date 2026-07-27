Peñarol reveló los precios accesibles para los hinchas de cara al juego contra Cerro Largo: “Estamos locos”

Peñarol tiene en claro que se juega un partido clave este sábado ante Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo (CDS), desde la hora 18:30, por la séptima fecha de la Serie A del Torneo Intermedio. En ese sentido, el elenco Mirasol dio a conocer los precios para dicho choque y son muy bajos en comparación a otros partidos que ha disputado en la actual temporada.

“Nos volvimos locos”, informó el conjunto Carbonero por medio de un posteo en sus redes sociales donde detalla que “todas las entradas” van a costar 134 pesos. Es más, menores de 12 años ingresarán gratis y la Tribuna Henderson costará 134 pesos para los socios.

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Este sábado ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo, todas las entradas a $134.



☑️ Los menores de hasta 12 años inclusive ingresarán gratis.

☑️ Henderson a $134 exclusiva para Socios



𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒄𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂… pic.twitter.com/94rEAIEbe1 — PEÑAROL (@OficialCAP) July 27, 2026

Los socios de Peñarol podrán ingresar de forma gratuita a la Tribuna Damiani, Cataldi y Guelfi (si es que la habilitan a ésta última). Y la Henderson, que siempre tiene un costo elevado con respecto a las anteriores, saldrá 134 pesos para los socios.

Los butaquistas, como siempre, podrán ingresar gratis a la Henderson para presenciar el duelo contra el Arachán, que es clave para el equipo que conduce técnicamente Diego Aguirre por dos grandes motivos.

El primero objetivo es para soñar con la punta de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026, esto si gana y Deportivo Maldonado no lo hace ante Juventud de Las Piedras, y el otro es para sellar su pasaje a la final del Torneo Intermedio.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, durante el partido frente a Racing por el Torneo Intermedio. Foto: Estefanía Leal | El País

Cerro Largo, por su parte, llega con gran expectativa para este choque ante Peñarol. Porque si el elenco dirigido por Ignacio Ordóñez logra quedarse con los tres puntos se adueñará de la cima de la Serie A y, por ende, se apoderará de la clasificación a la final del segundo certamen de la temporada.

El Arachán irá al CDS con la intención de ganar y así pelear por su primer título en la máxima división del fútbol uruguayo.

Peñarol contactó a Nicolás de la Cruz

Nicolás de la Cruz durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

Peñarol comenzó negociaciones formales por Nicolás de la Cruz, jugador del Flamengo de Brasil y que supo disputar el Mundial 2026 con la selección de Uruguay. El exjugador de River Plate de Argentina, de 29 años, ya le dio el visto bueno para que se dé su arribo al club Mirasol, le confirmó a Ovación Alejandro González, consejero carbonero.

Esto lo informó Oro y Carbón y lo confirmó Ovación. Además, González comentó que "desde hace un tiempo" llevó adelante estos intercambios con el jugador y el Flamengo para poder traerlo al equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre. "Es algo que lo estábamos haciendo con Diego Fernández, integrante de mi agrupación", sostuvo.

El jugador le dio el sí a Peñarol, aunque falta la otra parte y es la del club brasileño. "Estamos aun negociando el tema de los tiempos", le indicó González a Ovación por el tema de cuánto se podría quedar en la institución aurinegra.