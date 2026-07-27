La Premier League pondrá en práctica una regla para evitar las pérdidas de tiempo de los arqueros

El fútbol intenta a ir hacia un deporte más fluido y hace tiempo que los principales estamentos del deporte intentan ir hacia partidos con mayor tiempo neto de juego. El Mundial 2026 implementó varias normas para que la pelota ruede más tiempo, pero la FA busca aumentarlo aún más, pese a tener una de las ligas más tiempo neto posee, con el objetivo de llegar a los 60 minutos.

Pese a sancionar los retrasos en sustituciones, saques de arco y laterales, y castigar a la lesión de jugadores de campo con un minuto afuera, la Copa del Mundo se encontró una encrucijada ante la lesión de los arqueros. Estas detienen los partidos obligatoriamente y si bien no se había encontrado forma de castigar estos retrasos, el ente regulador del fútbol inglés propuso una nueva regla para sus principales competencias (las primeras cuatro categorías del fútbol masculino, las copas nacionales y la primera división femenina).

En caso de que el arquero tenga que ser atendido, el entrenador del equipo tendrá 10 segundos para determinar cual de sus jugadores de campo tenga que abandonar el terreno de juego un minuto. Si ninguno es seleccionado, será el capitán quien deba salir.

La IFAB (el ente que regula las reglas del fútbol mundial) llegó a un acuerdo con la FA para implementar esta prueba, por lo que podría estar llegando a todas las competiciones del mundo en caso de que se saquen buenas conclusiones de esta nueva implementación.

El objetivo es garantizar que las lesiones reales sigan recibiendo la atención médica adecuada, eliminando al mismo tiempo cualquier posible ventaja deportiva asociada a las interrupciones del juego.

El partido entre Tranmere Rovers y Rochdale por la ronda preliminar de la Carabao Cup el 1° de agosto será el primero en implementar esta nueva normal. La Premier League recién estará comenzando el 21 de dicho mes, con el debut del campeón Arsenal, recibiendo al recientemente ascendido Coventry City.