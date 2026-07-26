Cuatro extécnicos de Nacional cuentan su fórmula para salir de la crisis: qué dicen en el club y la duda con Bava

Nacional atraviesa una crisis futbolística que pretende comenzar a revertir el próximo martes cuando visite a Tigre por Copa Sudamericana. En la previa, cuatro entrenadores de dilatada trayectoria dialogaron con Ovación acerca de cómo se puede hacer para sortear una racha adversa.

Álvaro Gutiérrez es el encargado de romper filas y dar su perspectiva: “Me parece que lo primero ante una crisis es tratar de devolver la confianza a los jugadores. Es importante hacerles ver el valor que tienen ellos, que por algo están en esta institución y que traten de ir agarrando confianza de a poco”.

Álvaro Gutiérrez durante uno de sus pasajes como entrenador de Nacional. Estefanía Leal/Archivo El País.

En este sentido, puso un concepto específico sobre la mesa: “No hay que querer salir desde un primer momento a liquidar el partido, hay que trabajarlo y siempre tratar de que la ventaja táctica sea nuestra. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras el partido está 0-0, vos podés elegir la estrategia que querés hacer, si querés salir a atacar o a esperar. Si vas 1-0 seguís teniendo la ventaja táctica, pero si vas perdiendo -que puede a veces darse por una mala suerte, por una virtud del rival o lo que sea- ya perdés la ventaja táctica porque la única que te queda es salir a atacar, entonces el rival es el que propone después si quiere esperarte o no”.

El entrenador bicampeón uruguayo con el Bolso entiende que lo principal es “trabajar lo emocional” y agrega: “Es lo que realmente después te hace tomar buenas decisiones y es donde más rápido se pueden ver los cambios, es por ahí donde yo ataqué por lo menos las veces que me ha tocado”.

También hizo énfasis en una premisa que entiende fundamental: “El tratar de no hacer más de lo que se hace en los entrenamientos y explicarle a los jugadores: 'si en el entrenamiento nos sale, acá también nos tiene que salir con la tranquilidad necesaria', y todo eso tiene que venir por supuesto acompañado de resultados porque si no otra vez la incertidumbre crece”.

Daniel Carreño, quien fue campeón uruguayo con Nacional en 2002 y ganó el Torneo Liguilla 2006/2007, entiende pertinente hacer una aclaración antes de dar su opinión: “Siempre respeto al técnico que está. La opinión que todos los entrenadores podamos dar está lejos de una posible realidad; puede ser una posible situación”.

Daniel Carreño, entrenador de dilatada trayectoria que supo ser campeón uruguayo con Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Luego pone el foco en lo que está transitando el club: “No tengo los elementos verdaderos de lo que está pasando, pero sí habría que empezar a buscar pequeñas grandes cosas, por ejemplo no ser tan pretencioso de salir de una situación tan difícil y pasar a una situación ganadora, sino intentar que no nos marquen goles; eso sería desde el punto de vista táctico, que ayudaría también al punto de vista mental”.

“Hay que ser humilde y empezar de cero, esta prueba que tiene con Tigre sería buenísima, empezar por no recibir goles. Y a partir de ahí hasta se puede soñar, pero bueno, primero empezar por objetivos cumplibles”, añade.

Al ser consultado acerca de cómo trabaja él en específico la faceta emocional de un deportista de alto rendimiento, Carreño respondió en primera instancia: “Uno trabaja todo el año sobre estos temas, quizá el equipo va ganando y los que están necesitando esa fuerza o motivación son los que están lesionados. Y en este caso el plantel en general es como el que está lesionado, que está viviendo algo que no es nada lindo jugar un partido, recibir insultos o lo negativo de las redes sociales sabiendo que la hinchada está muy nerviosa. Todo eso hay que trabajarlo, por supuesto”.

Luego reveló una herramienta que ha utilizado al liderar planteles: “Las charlas, como por ejemplo en el caso de los muchachos que estuvieron en Los Andes, que vivieron situaciones extremas y tienen charlas muy particulares desde el lado de la motivación. Entonces esas cosas nos hacen ver que, aun estando mal, que es lo que está pasando, no hay que esconderse, están en un lugar de privilegio y donde la tuerca ande un poquito bien, nuevamente van a usufructuar de esa hinchada y de jugar en el Gran Parque Central”.

En tanto, Eduardo Acevedo, que como director técnico del Bolso ganó el Torneo Apertura 2009/2010, prefiere no ahondar en el análisis de cómo salir adelante porque no quisiera que se le interpreten como “consejos”, pero dejó un mensaje contundente: “Jorge Bava lo va a sacar adelante y tengo confianza en él”.

Eduardo Acevedo, director técnico con experiencia local e internacional. Foto: Leonardo Mainé.

Gustavo Díaz: "Cuando hay una continuidad a pesar de la turbulencia es cuando se logra el éxito"

Gustavo Díaz, quien dirigió a Nacional entre 2012 y 2013. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Gustavo Díaz, que dirigió a Nacional entre 2012 y 2013, sostiene: “Cuando hay una continuidad a pesar de momentos de turbulencia es cuando se logra el éxito”. Considera que el club debería sostener a Bava más allá del partido del martes: “Cuando arrancó Gallardo y estaba muy difícil, se le dio continuidad y fue campeón”.

Qué dicen en Nacional sobre la crisis y la incertidumbre sobre el futuro de Jorge Bava

Jorge Bava, DT de Nacional, en el partido frente a Wanderers por el Torneo Intermedio. Foto: Estefanía Leal.

Por más que cuando arribó Jorge Bava había pleno convencimiento de que respetarían su contrato al menos hasta diciembre del 2026, hoy en la interna de Nacional entienden que “ninguna postura es inamovible” y los próximos resultados serán más que importantes a solo días de visitar a Tigre en Victoria.

Las voces disonantes se incrementaron en las últimas semanas y hay quienes entienden que hay una “injerencia desmedida de algunos dirigentes en el tema deportivo”, así como “acumulación de jugadores y falta de confianza”.

Otros entienden que, lejos de haber un exceso de futbolistas, necesitan fichajes con urgencia para incrementar la calidad del plantel y que puedan competir hasta fin de año por el bicampeonato. Ante la pregunta de Ovación acerca de cuáles son las claves para llegar a esta crisis futbolística, una de las fuentes consultadas respondió: “No confiar en nosotros mismos”. En este sentido profundizó: “El año pasado tuvimos una gestión brillante en muchos aspectos y este año cambiamos la forma de tomar las decisiones”.

