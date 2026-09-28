Cuánto tiempo pasó para que Uruguay se fuera al descanso de un partido con un 3-0 arriba y ante qué rival sucedió
La selección de Diego Forlán sorprendió con su segundo partido amistoso ante Corea del Sur tras lo que había sido la derrota 3-1 ante Japón y cerró un excelente primer tiempo en Seúl.
La selección de Uruguay sorprendió con su segundo partido amistoso ante Corea del Sur tras lo que había sido la derrota 3-1 ante Japón. En la segunda presentación de Diego Forlán como entrenador, la Celeste se fue al descanso con tres goles arriba tras la anotaciones de Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela.
Además de ser superior a sur rival, esta diferencia goleadora al término de un primer tiempo no sucedía desde hace dos años y cuatro meses, cuando Uruguay se fue ganando 3-0 al entretiempo ante México en el amistoso disputado el 5 de junio de 2024 en el Estadio Empower Field de Denver.
En esa primera mitad del partido de preparación para la Copa América, los goles de la Celeste dirigida en ese entonces por Marcelo Bielsa fueron anotados por Darwin Núñez (al minuto 7' y 44') y Facundo Pellistri (al minuto 26').
Posteriormente, apenas arrancado el segundo tiempo (49'), Darwin Núñez marcó otro gol para sellar su triplete y decretar el 4-0 definitivo.
Los antecedentes de irse al descanso exactamente con un 3-0 arriba en el marcador son:
|Rival
|Torneo / Tipo de Partido
|Fecha
|Resultado Final
|Corea del Sur
|Amistoso Internacional
|Hoy (28 de septiembre de 2026)
|En desarrollo (3-0 parcial)
|México
|Amistoso Internacional
|5 de junio de 2024
|Uruguay 4-0 México
|Ecuador
|Copa América (Fase de Grupos)
|16 de junio de 2019
|Uruguay 4-0 Ecuador
|Paraguay
|Copa América (Final)
|24 de julio de 2011
|Uruguay 3-0 Paraguay
Los goles del 3-0 parcial ante Corea
🐅 ¡𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳 𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳 𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳ⵑ— AUFTV (@auftv_oficial) September 28, 2026
La pantera vuelve al gol con 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.
📺 Mira el partido en vivo por https://t.co/uIFfn9jsEZ y https://t.co/bYRAF5Ykeu pic.twitter.com/0Y3aQpegT9
😮💨 𝗚𝟭𝟬— AUFTV (@auftv_oficial) September 28, 2026
La exquisita definición de Giorgian De Arrascaeta: ajustado contra el palo para el 2-0 del equipo de Forlán.
📺 Mira el partido en vivo por https://t.co/uIFfn9jsEZ y https://t.co/bYRAF5Ykeu pic.twitter.com/1nlyQn9ZAm
😅 𝐃𝐚́𝐬𝐞𝐥𝐨 𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞— AUFTV (@auftv_oficial) September 28, 2026
Premio al ir, premio a pisar el área constantemente. Guillermo Varela y su primer gol con 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.
📺 Partido en vivo por https://t.co/uIFfn9k0ux y https://t.co/bYRAF5YS42 pic.twitter.com/wvUPqjNVcb
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