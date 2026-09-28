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El País Ovación Fútbol

Cuánto tiempo pasó para que Uruguay se fuera al descanso de un partido con un 3-0 arriba y ante qué rival sucedió

La selección de Diego Forlán sorprendió con su segundo partido amistoso ante Corea del Sur tras lo que había sido la derrota 3-1 ante Japón y cerró un excelente primer tiempo en Seúl.

El País
El País
28/09/2026, 09:10
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Brian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta y Joaquín Piquerez celebran el gol de Uruguay.
Brian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta y Joaquín Piquerez celebran el gol de Uruguay.
Foto: @Uruguay.

La selección de Uruguay sorprendió con su segundo partido amistoso ante Corea del Sur tras lo que había sido la derrota 3-1 ante Japón. En la segunda presentación de Diego Forlán como entrenador, la Celeste se fue al descanso con tres goles arriba tras la anotaciones de Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela.

Además de ser superior a sur rival, esta diferencia goleadora al término de un primer tiempo no sucedía desde hace dos años y cuatro meses, cuando Uruguay se fue ganando 3-0 al entretiempo ante México en el amistoso disputado el 5 de junio de 2024 en el Estadio Empower Field de Denver.

En esa primera mitad del partido de preparación para la Copa América, los goles de la Celeste dirigida en ese entonces por Marcelo Bielsa fueron anotados por Darwin Núñez (al minuto 7' y 44') y Facundo Pellistri (al minuto 26').

Posteriormente, apenas arrancado el segundo tiempo (49'), Darwin Núñez marcó otro gol para sellar su triplete y decretar el 4-0 definitivo.

Los antecedentes de irse al descanso exactamente con un 3-0 arriba en el marcador son:

RivalTorneo / Tipo de PartidoFechaResultado Final
Corea del SurAmistoso InternacionalHoy (28 de septiembre de 2026)En desarrollo (3-0 parcial)
MéxicoAmistoso Internacional5 de junio de 2024Uruguay 4-0 México
EcuadorCopa América (Fase de Grupos)16 de junio de 2019Uruguay 4-0 Ecuador
ParaguayCopa América (Final)24 de julio de 2011Uruguay 3-0 Paraguay

Los goles del 3-0 parcial ante Corea

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