"Cuando las cosas no salen, mas hay que seguir": publicó Cavani, que pasó de silbidos a los pedidos de foto

Edinson Cavani volvió a la titularidad luego de cinco meses, pero no todo fue alegría para el delantero uruguayo, en una noche donde el público Xeneize perdió la paciencia, con un equipo que suma 8 puntos de 18 posibles, tras el empate 0-0 contra Racing, el segundo consecutivo sin goles, en condición de local.

El partido fue más peleado, que jugado. Roces, discusiones y pocas situaciones llevaron a 90 minutos chatos, donde La Academia fue quien generó más peligro sobre el arco local, sin embargo no pudo legar al gol. Adrián Martínez tuvo la suya en el primer tiempo, tras un rebote cercano al arco, que remató por arriba, y en el segundo, tras un gran desborde de Adrián Fernández por derecha, Santiago Solari tuvo una chance inmejorable para poner el tanto del partido, pero se fuer rozando el travesaño.

Para Boca poco, fue un equipo que volvió a decepcionar, al igual que en el pasado empate 0-0 ante Platense, en una Bombonera que empezó a perder la paciencia. En este juego, Cavani tuvo un partido aparte. El uruguayo que había estado en el ojo de la tormenta por una pasiva entrada en calor con una heladerita en el último partido, empezó a despertar murmullos cuando frenó un contraataque y dio un mal pase.

A LA GENTE NO LE GUSTÓ NADA... Cavani cortó la carrera, dio un mal pase y generó el murmullo de La Bombonera. pic.twitter.com/Mz2dVMDMjh — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

Pero la furia la desató el hincha al minuto 79', cuando el uruguayo salió reemplazado por el juvenil Iker Zufiaurre, con una ensordecedora silbatina.

El Matador, volvió a ser titular, habiendo jugado la última vez en esta condición, el 14 de septiembre de 2025, cuando Boca igualó ante Rosario Central como visitante. Hace unas horas, el uruguayo se pronunció en sus historias de Instagram con un mensaje: "Cuando las cosas no salen es cuando mas hay que seguir... VAMO BOCA".

Pero pese a las reprobaciones de sus hinchas, el delantero también recibió el cariño de la gente. Al terminar el partido, hinchas se acercaron a pedirle fotos, incluyendo a una niña con la nueva indumentaria blanca de Boca, con el nombre de Cavani.

El Xeneize ahora deberá afrontar su compromiso de Copa Argentina, cuando enfrente a Gimnasia de Chivilcoy, equipo que milita en el Federal A (tercera), en Salta.