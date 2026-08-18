Copa AUF Uruguay: Nacional vs. Albion cambiará de horario por las Eliminatorias de básquetbol

La negociación entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) para cambiar el horario del partido entre Nacional y Albion en el Estadio Gran Parque Central por la Copa AUF Uruguay llegó a buen puerto, por lo que el tricolor estará recibiendo al Pionero a partir de las 18:00 o 18: 15 horas.

Esto se dio a raíz de que a las 20:10, la selección de básquetbol de Uruguay recibe a Bahamas en el Antel Arena en un partido decisivo por el boleto al Mundial de Qatar 2027, por lo que la solución fue modificar el encuentro en La Blanqueada, fijado originalmente para las 20:00. Esto se hará oficial a la brevedad.

El resto de la fecha se mantiene con normalidad. Peñarol jugará frente a Montevideo City Torque el miércoles 26 de agosto a las 20:15 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

En lo que respecta a los demás partidos, el 25 de agosto habrá dos encuentros: Cerro se medirá ante Cerrito desde las 11:00 en el Estadio Luis Tróccoli y Defensor Sporting jugará ante Rentistas a las 18:15 en el Estadio Luis Franzini.

El 26 de agosto, aparte del partido del Mirasol, habrá otros cuatro compromisos: Danubio jugará ante Atenas a las 15:00 en Jardines del Hipódromo, Juventud se medirá contra Oriental a las 15:00 en el Parque Artigas y Progreso se medirá con River Plate a las 15:00 en el Paladino. Por su parte, Plaza Colonia se enfrentará ante Cerro Largo a las 17:30 en el Parque Prandi.

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El 27 de agosto, además del compromiso de Nacional, jugará Fénix contra Liverpool a las 15:00 en el Parque Capurro.

El miércoles 9 de setiembre se complementará la fecha con tres juegos: Racing contra Central Español a las 15:00 en el Parque Roberto, Boston River ante Colón a las 17:30 en el Campeones Olímpicos y Deportivo Maldonado frente a Wanderers a las 20:00 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.