Copa AUF Uruguay: los partidos pendientes por las fechas 1 y 2 que se juegan este miércoles y jueves

La Copa AUF Uruguay tendrá una nueva semana de actividad entre este miércoles y jueves, con seis partidos correspondientes a distintas etapas de la competencia. La programación incluye cuatro encuentros pendientes de la primera fecha de la fase de series de los equipos profesionales, uno correspondiente a la segunda jornada y otro por la fase eliminatoria de los clubes amateurs.

La actividad comenzará este miércoles 9 de setiembre a las 15:00 horas, con dos partidos en simultáneo. Racing recibirá a Central Español en el Parque Roberto, por el Grupo 4, mientras que Boston River enfrentará a Colón en el Parque Saroldi, por el Grupo 6. Ambos encuentros corresponden a la primera fecha de sus respectivos grupos.

Más tarde, a las 19:45, Cerro Largo será local ante Defensor Sporting en el Estadio Municipal Arq. Antonio Ubilla de Melo. Este encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo 2 y será el segundo partido para ambos equipos en la competencia. La primera jornada de la serie había terminado con empate 0-0 entre Defensor Sporting y Rentistas, mientras que Cerro Largo cayó 2-1 ante Plaza Colonia.

A las 20:00 habrá dos encuentros. En el Campus de Maldonado, Deportivo Maldonado recibirá a Montevideo Wanderers por el Grupo 3, en un partido que permitirá completar la primera fecha de esa serie. El conjunto fernandino comenzó con triunfo 2-0 sobre Cerrito, mientras que Wanderers igualó 1-1 con Cerro.

A la misma hora, pero por la fase correspondiente a los clubes amateurs, Terremoto enfrentará a Bella Vista en el Estadio Cr. José Pedro Damiani. El ganador de este encuentro avanzará a la siguiente instancia eliminatoria de la Copa AUF Uruguay.

La actividad continuará el jueves 10 de setiembre, cuando Cerro reciba a Cerrito desde las 16:00 horas en el Estadio Luis Tróccoli. Será otro de los partidos pendientes de la primera fecha de la fase de series profesional y cerrará la actividad de esta semana.

Con estos encuentros, la Copa AUF Uruguay continuará avanzando en su fase de grupos, mientras los equipos buscan posicionarse entre los dos primeros de cada serie o quedar dentro de los cuatro mejores terceros, que también accederán a la segunda fase profesional. En total serán 16 los clubes que avanzarán a esa instancia, donde se disputarán cruces de eliminación directa.

El campeón de la Copa AUF Uruguay 2026 obtendrá, además del título, la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4.

Fechas y partidos de la fecha 3