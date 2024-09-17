Copa AUF Uruguay: el Durazno de Diego Forlán venció 2-1 a Uruguay Montevideo y avanzó a octavos de final

Redacción El País

Durazno se impuso 2-1 ante Uruguay Montevideo por los 16avos de final de la Copa AUF Uruguay. En el encuentro disputado en Las Acacias, el equipo gerenciado por Diego Forlán sacó una diferencia mínima y avanzó a octavos de final, donde espera por Nacional o Frontera Rivera, quienes se medirán el jueves 25 de setiembre a las 20:00 horas en el Estadio Paiva Olivera de Rivera.

Cabe recordar que 18 de Julio, equipo de Fray Bentos, Río Negro de San José y Piriápolis FC ya accedieron a octavos de final dado que Cerro, Danubio y Peñarol, sus rivales, decidieron no jugar la competencia. El otro ya confirmado en la siguiente instancia es Montevideo City Torque, quien derrotó a Paso de la Arena.

Cómo siguen los 16avos de la Copa AUF Uruguay

Miércoles 18 de setiembre

Este miércoles 18 de setiembre habrá seis encuentros por los 16avos de la Copa AUF Uruguay. San Carlos de Maldonado se medirá ante Albion desde las 20:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

En el mismo horario, Melo Wanderers tendrá un cruce de coterráneos con Cerro Largo en el Estadio Ubilla.

A las 20:30 habrá otros tres partidos en simultáneo: Bristol de Soriano ante Racing en el Estadio Luis Köster de Mercedes, Juanicó de Canelones será local ante Boston River y Rincón se medirá con Progreso en el Complejo Rentistas.

Por su parte, Litoral de Paysandú se enfrenta ante Plaza Colonia en horario y escenario a confirmar.

Jueves 19 de setiembre

El jueves 19 de setiembre habrá un solo partido: Deportivo Colonia se enfrenta ante Juventud a las 20:30 horas en el Estadio Alberto Suppici.

Jueves 25 de setiembre

El jueves 25 de setiembre se jugarán los últimos cuatro partidos correspondientes a los 16avos de final: Villa Española recibirá a Wanderers en el Estadio Obdulio Varela desde las 15:00. Por su parte, Nacional deberá viajar a Rivera para medirse ante Frontera Rivera desde las 20:00 en el Estadio Paiva Olivera.

En tanto, Atlético Bella Vista de Paysandú se cruzará ante Defensor Sporting en horario y cancha a definir. Por su parte, Ferro Carril de Salto tendrá como rival a Oriental en horario y estadio a definir.