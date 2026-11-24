Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó a Newell’s por 4-2 y se clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura argentino, que aún tiene por definir uno de sus clasificados entre Boca o Independiente Rivadavia (25 de noviembre - 21:00).

Los goles del vencedor fueron convertidos por Nacho Fernández (18'), Ignacio Miramón (73'), Franco Escobar (en contra, 99') y Matías Melluso (113'); Walter Mazzantti (55', 80') había puesto dos veces la igualdad para los rosarinos. La Lepra terminó el encuentro con nueve futbolistas por las expulsiones de Jerónimo Russo (97') y Martín Ortega (103').

Fue un ingreso para el olvido para el exlateral de Peñarol Franco Escobar, que entró al campo de juego el minuto 98 para reemplazar a Walter Mazzantti y, en su intención de despejar un centro ejecutado por Nacho Fernández, anotó de cabeza en la jugada que sigue a su entrada en el juego.

Cabe recordar que el argentino de 31 años llegó a fines de 2025 por pedido de Diego Aguirre, pero su ciclo en el aurinegro llegó a su fin de manera anticipada tras acordar la rescisión de su vínculo en junio de este año con el Mirasol. En total disputó 22 partidos oficiales y acumuló 1.763 minutos en cancha entre el Torneo Apertura, el Intermedio y las competencias internacionales, y en su salida arregló con los Leprosos.

Los uruguayos Matías Cóccaro (titular) y Juan Ignacio Ramírez (ingresó por el Zorro a los 94 minutos) dijeron presente en el equipo perdedor.

El resumen del partido

Tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario, Gimnasia, tercero de la Zona B, logró una esforzada victoria por 4-2 sobre Newell’s Old Boys, que había finalizado sexto en el Grupo A.

Gimnasia espera en la siguiente fase al rival de la serie entre Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

Cuadro de cuartos de final del Clausura argentino