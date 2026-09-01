Colón vs. Fénix en vivo por la Copa AUF Uruguay: el debut del tricolor ante un albivioleta obligado a ganar

Colón y Fénix se enfrentarán este martes (15:00 por DSports y Flow) en el Parque Palermo, por la segunda fecha del Grupo 6 de la Copa AUF Uruguay. El encuentro marcará el debut del tricolor en esta edición del torneo, mientras que el albivioleta buscará recuperarse después de haber perdido en la primera jornada.

Fénix viene de caer 2-0 ante Liverpool en el Parque Capurro en un partido muy parejo, pero que se inclinó en favor del equipo negriazul gracias a su efectividad y dejó a los albivioletas sin mucho márgen de error.

Colón, en cambio, todavía no disputó su primer partido de la Copa. El equipo de la Segunda División Profesional tendrá por delante una oportunidad importante para comenzar sumando y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

El Grupo 6 tiene además una particularidad: Liverpool ya tiene tres puntos, mientras que Colón y Boston River todavía no debutaron y Fénix está en cero. El equipo de Brazo Oriental tendrá además un partido pendiente frente a Boston River, que se jugará el miércoles 9 de setiembre en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Por eso, una victoria de Colón le permitiría arrancar con ventaja en la carrera por los dos primeros lugares de la serie. Para Fénix, en cambio, ganar significaría recuperarse inmediatamente del traspié ante Liverpool y llegar a la última parte de la fase con posibilidades intactas.

El pasado fin de semana, en la Segunda División Profesional, Fénix empató 1-1 con Miramar Misiones al tiempo que Colón le ganó a Tacuarembó. Ambos equipos están en puestos de playoff para buscar el ascenso a la Primera División.

Colón vs. Fénix: alineaciones probables

TV: DSports Uruguay (canal 304 de DirecTV/DGO) y Flow 700.

Hora: 15:00.

Cancha: Parque Palermo.

Grupo: 6.

Colón: Agustín Olvarría; Ricardo Chopitea, Faustino Fernández, Martín González, Jairo Guerra; Leandro Méndez, Emiliano Vidart, Ronald Álvarez; Lucas Espinosa, Bruno Airaldi, Juan Rivero.

DT: Pedro Depablos

Fénix: Ernesto Hernández; Alan Acevedo, Jorge González, Guillermo Pereira, Diego Rosa; Alex Silva, Gonzalo Andrada, Lucas Goberville, Mathías Cabrera; Bryan Olivera, Diago Fernández.

DT: Carlos Canobbio.

Árbitro: Lucas Andrade.

Asistentes: Sebastián Silvera y Mauricio Hernández.

Cuarto árbitro: Jonathan De León.