Clásico: qué se puede llevar, qué no y detalles del operativo de seguridad para el domingo en el Campeón del Siglo

Peñarol y Nacional volverán a enfrentarse este domingo 30 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El clásico se disputará desde las 15:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo y tendrá una particularidad ya conocida: será exclusivamente con público local, por lo que solamente podrán ingresar hinchas aurinegros, quienes ya agotaron completamente las entradas disponibles.

De cara al partido, el Ministerio del Interior informó los detalles del operativo de seguridad que contará con la participación de 618 efectivos policiales de distintas reparticiones. El dispositivo comenzó a implementarse este viernes y se extenderá durante todo el fin de semana, con especial atención en los alrededores de los principales puntos vinculados a ambos clubes.

Desde este viernes se realizan patrullajes preventivos en el entorno del Campeón del Siglo, el Estadio Centenario y el Gran Parque Central, además de las sedes sociales y ciudades deportivas de Peñarol y Nacional. También habrá monitoreo, controles e inspecciones en ómnibus del transporte urbano y suburbano.

El domingo, el operativo comenzará formalmente a las 11:30 horas, cuatro horas antes del inicio del encuentro. Los hinchas de Peñarol podrán comenzar a ingresar al estadio desde las 12:30, por lo que las autoridades recomendaron concurrir con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos.

La seguridad dentro y fuera del escenario estará a cargo de efectivos de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, además de personal de la Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos, Aviación de la Policía Nacional, el Centro de Comando Unificado y otras dependencias.

A su vez, la Guardia Republicana contará con equipos K9 y personal especializado para realizar inspecciones de máxima seguridad en las instalaciones del Campeón del Siglo antes del ingreso del público. El objetivo será detectar elementos que no estén autorizados para ingresar al escenario deportivo.

Como parte de los controles, la Policía realizará registros a las personas que ingresen al estadio y controles de espirometría. Por ese motivo, desde el Ministerio del Interior se insistió en la importancia de llegar con tiempo suficiente y evitar concurrir sobre la hora del comienzo del partido.

Clásico en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Juan Manuel Ramos.

Qué se puede ingresar al estadio

Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

Termo y mate.

Botellas plásticas hasta 600 ml para hidratación.

Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.

Banderas de 2 m x 1,5 m, sin mástil.

Qué NO se puede ingresar al estadio