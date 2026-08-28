Entradas agotadas para el clásico Peñarol-Nacional en el Campeón del Siglo: actividades y premios que prepara el club

Se acerca el domingo mientras avanza otra semana clásica y en el ambiente se percibe la ansiedad por otro Peñarol-Nacional más, en esta oportunidad una fiesta amarilla y negra porque se juega en un Estadio Campeón del Siglo repleto de carboneros: según anunció el club en sus redes sociales, están las entradas agotadas cuando faltan más de 48 horas para el partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro está previsto para que comience a las 15:30 horas del domingo y se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV. El árbitro principal será Gustavo Tejera y como referente del VAR estará Leodán González, acompañado de Antonio García y Santiago Fernández. Los asistentes serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, mientras Federico Arman será el cuarto árbitro.

Las únicas personas de Nacional en el estadio serán los dirigentes que acompañen al plantel y estarán ubicados en los palcos superiores contra la Tribuna Guelfi. Mientras que los carboneros estarán en el resto de los palcos y las tribunas Henderson, Damiani, Cataldi y Guelfi. Habrá un lleno total, ya que a primera hora de este viernes se habilitó un pequeño remanente de entradas para las tribunas Damiani y Cataldi, y se esfumaron en menos de una hora.

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🎫 Nos vemos el domingo en el Campeón del Siglo, Carboneros pic.twitter.com/lXmZoUlBrT — PEÑAROL (@OficialCAP) August 28, 2026

Asimismo, el club tiene preparado también una serie de actividades y premios que se desarrollarán en las horas previas al partido. Las puertas del estadio se van a abrir a las 12:30 en punto, tres horas antes del inicio del partido para evitar que colapsen los ingresos y todos puedan entrar en tiempo y forma.

Entre otras "sorpresas" que el club todavía no reveló, habrá música en vivo de la mano de El Karnal y su banda. También se entregarán siete camisetas oficiales de Peñarol para siete hinchas: los primeros que ingresen a cada una de las cuatro tribunas y también a los hinchas que ingresen en los lugares 134 (por los años del club desde su fundación), 202 (por la cantidad de clásicos ganados en la historia) y 1891.

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Llegá temprano al Campeón del Siglo, participá de grandes sorteos, ganá premios y disfrutá de la previa clásica. pic.twitter.com/5fqoMCcxvP — PEÑAROL (@OficialCAP) August 27, 2026

Si bien Peñarol llega al clásico como favorito a quedarse con el triunfo porque está primero en la Tabla Anual y con un partido pendiente, y también por la crisis deportiva que atraviesa Nacional, los clásicos siempre son un partido aparte en los que el factor emocional generalmente influye.

El Carbonero llega a este segundo clásico de la Liga AUF Uruguaya 2026 con 47 puntos en la acumulada, uno más que sus dos escoltas (Deportivo Maldonado y Racing) y nueve más que su tradicional rival. En el Clausura, Nacional tiene tres puntos producto de una victoria y dos derrotas en tres fechas, mientras que el Manya suma cuatro puntos por una victoria y un empate en dos partidos jugados.