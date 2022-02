Christian Oliva se expresó en una carta respecto a su vinculación con Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Christian Oliva, ex volante de Nacional, fue señalado por muchos hinchas de su exclub. La molestia de los tricolores se habría desencadenado por una actitud del nuevo futbolista de Talleres de Córdoba de Argentina que lo vincularía con su tradicional rival.

"Mercenario" y "traidor", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos que no tomaron a bien el hecho de que Oliva atendiera una llamada. Este jueves se dio a conocer que el gerente deportivo de Peñarol, Pablo Bengoechea, se comunicó con el jugador para estar al tanto de su situación tras rescindir contrato con Cagliari en enero, y ello despertó el enojo de muchos seguidores del albo.

Tras verse señalado, el uruguayo publicó una carta explicando la situación: "Por medio de esta carta quería dar explicaciones a la gente de Nacional, club del cual soy hincha, ya que he recibido muchos mensajes de "traidor", "mercenario", por atender una llamada del tradicional rival", comenzó el jugador.



"Es verdad que recibí un llamado del tradicional rival y mi respuesta automáticamente a mi representante (Pablo Bentancur) fue un 'NO, que no jugaría en el tradicional rival y que no traicionaría a la gente de Nacional, la cual tan bien me trató el tiempo que estuve en el club y, además, porque soy fanático de Nacional", continúo en una carta que publicó en su Instagram.

"Aunque no haya recibido una llamada o un mensaje por parte del club para saber mi situación, yo siempre voy a hacer lo que pueda para algún día volver al club que me formó y al lugar en el que pase los mejores momentos de mi vida. Solo quería explicar antes de seguir recibiendo agravios, muchas gracias y vamo' arriba siempre Nacional", concluyó el volante, que nunca estuvo en consideración del tricolor para formar parte del plantel en esta temporada.