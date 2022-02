Molestia en Nacional por reclamos de cuatro futbolistas por complementos de sueldos covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro exjugadores de Nacional iniciaron un reclamo contra el club en la Mutual por entender que se les adeudan complementos de tres sueldos en el marco del inicio de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020.

Los cuatros futbolistas involucrados son Santiago Rodríguez, Mathías Suárez, Claudio Yacob y Miguel Jacquet.

"Nos dolió el reclamo por los sueldos covid-19. Fueron tres meses, al comienzo cuando mucha gente estaba en seguro de paro total o parcial, los jugadores hicieron un arreglo a través del capitán Gonzalo Bergessio con José Decurnex y Pablo Durán, donde los que cobraban más iban a cobrar menos porcentaje. Ejemplo: los que cobraban más de tanta plata, cobraban el 30%. Los que cobraban la mitad, el 50%. Los que que cobraban menos, el 75%", comentó el directivo Antonio Palma en "100% Deporte" (Sport 890).



"Nos dolió el reclamo de Santiago, porque es un jugador formado en el club. Jacquet y Yacob son extranjeros sin historia en el club y el Zorrito estuvo tres meses en Nacional. Los demás no reclamaron. En 30 jugadores reclamaron cuatro (...) No es mucha plata, es la diferencia del salario de tres meses. Lo que mas le molestó a la directiva de Nacional es la actitud", explicó el dirigente Antonio Palma en "100% Deporte" (Sport 890).



Palma señaló que habló con el padre de Santiago Rodríguez, pero que "no fue una buena charla" y no llegaron un acuerdo. El directivo Bari Monzeglio fue quien se encargó de comunicarse con el jugador que realizó este reclamo en enero.



"Se ve que Santiago no estaba de acuerdo con el capitán. Yo no estoy en el plantel, pero eso el capitán no lo definió solo. Lo tiene que haber hablado", explicó.



"Para él eso era la palabra de Bergessio y no la de él. Eso fue lo que me dijo Bari Monzeglio que habló con él", agregó.