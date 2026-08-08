Chiqui Tapia: del "trabajamos para una fase completa del Mundial 2030" a teorías conspirativas contra Argentina

Claudio Tapia volvió a hablar públicamente. El presidente de la AFA respondió a los cuestionamientos que recibe la selección argentina, ratificó su respaldo absoluto a Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado nacional, habló del futuro de Lionel Messi, habló de las teorías conspirativas del Mundial 2026, de sus aspiraciones para la Copa del Mundo 2030 y también dejó incertidumbre respecto a la Copa América 2028.

“Me enoja porque parece que hay gente a la que le molesta que la selección argentina siga logrando triunfos o siga logrando títulos. Me parece que le molesta que el pueblo argentino esté contento”, dijo este jueves en una entrevista con TyC Sports.

Más adelante, el dirigente cuestionó las teorías que surgieron durante la Copa del Mundo y aseguró que hubo intentos permanentes por instalar sospechas alrededor del equipo. “En todos los partidos nuestros, sistemáticamente, había o iba a suceder algo. Tocan las fibras más personales. Se superaron los límites. Cada partido era una operación diferente. Había un intento de desestabilizar algo que es fútbol”, afirmó.

Tapia también habló sobre el futuro de su gestión y dejó en claro cuál es uno de sus objetivos personales. “A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para esto. Me gustaría ser el presidente de ese Mundial”, afirmó.

Claudio Tapia, Alejandro Domínguez, Gianni Infantino y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun. Foto: EFE.

Y mirando hacia el futuro, anticipó uno de los objetivos: “Hemos logrado algo muy importante, hacer valer la historia. Estamos trabajando para tener una fase completa del Mundial 2030 en el país. Y, si finalmente participan 64 selecciones, las sedes principales (España, Marruecos y Portugal) tendrían cuatro partidos más”, concluyó.

En relación con la continuidad de Scaloni al mando de la selección, dijo: “Sin dudas que todos queremos que siga. Hablamos, él también lo manifestó. Es ponernos de acuerdo y darnos la mano. Soy agradecido y hay que dejarlo que tome la mejor decisión, la que crea correcta. Hay que respetarlo. No lo puedo tener encadenado si no siente las ganas necesarias. Por todo lo que nos dio, también hay que aceptarlo”.

También despejó cualquier duda sobre un plan alternativo como entrenador que no sea la continuidad de Scaloni. Y fue categórico: “No. Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni”.

Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, tras descender del avión de Aerolíneas Argentinas que los devolvió al país desde Nueva York. Foto: AFA.

Tapia también hizo un balance del desempeño del seleccionado argentino en el Mundial y sostuvo que el equipo estuvo a la altura de las expectativas, pese a la derrota en la final. “La sensación es la de cumplir. Se cumplió el objetivo. Sabíamos que íbamos a jugar los ocho partidos”, afirmó.

El presidente de la AFA aseguró que el plantel volvió a dejar una marca en la historia del fútbol argentino. “Se hizo un gran Mundial. Seguramente hubiéramos querido ser bicampeones, obviamente, pero por lo que había generado nuestra selección partido a partido veías que podía ser campeón sin dudas. Es un grupo excepcional. Nos hacen sentir orgullosos. Cinco finales, cuatro títulos. Son muchos hitos, muchas marcas. Esta es la mejor selección de todos los tiempos”, remarcó.

Al recordar la previa del encuentro frente a Inglaterra, Tapia contó una anécdota con el arquero Gerónimo Rulli. “Me preguntó: ‘¿Estás cagado?’. Le dije que sí, no por la instancia, sino porque era un partido con muchas cargas. Todos los pibes estaban tranquilos. Rulli me dijo: ‘Quedate tranquilo que hoy ganamos’. Después del partido volvió y me dijo: ‘¿Viste que te dije que íbamos a ganar?’”.

Lautaro Martínez y el festejo tras el gol del triunfo de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: EFE.

Según explicó, ese encuentro tuvo una carga emocional superior incluso a la final del Mundial de Qatar. “La responsabilidad de no fallarle a los argentinos era mayor que la de la final. Hay partidos que nos marcaron mucho: Cabo Verde, Egipto e Inglaterra se ganaron con el corazón”, sostuvo.

Además, consideró que las semifinales frente a Inglaterra trascendieron lo deportivo. “En este Mundial, con ese partido, logró instalar en la agenda diplomática del mundo algo que hacía mucho tiempo no se instalaba”, dijo en referencia a la soberanía de las Islas Malvinas.

Sobre la bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” que exhibieron los jugadores tras ese encuentro, Tapia aseguró que la iniciativa nació de los hinchas. “Fue algo de la gente. Sabemos quiénes fueron los pibes. De FIFA no hubo nota de sanción ni llamado de atención hasta el expediente que llegó hace unos días”. Luego agregó que él también habría levantado esa bandera, si fuera un jugador.

Los jugadores argentinos muestran una pancarta con el lema: "Las Malvinas son argentinas", tras ganar la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta. Foto: AFP

Consultado sobre cuál considera que fue su mayor acierto desde que asumió la conducción de la AFA, Tapia no dudó: “Haber sabido quién tenía que conducir la selección argentina. Ese es mi acierto. Después es todo de los jugadores y del cuerpo técnico”.

Tapia también destacó el impacto social que, a su entender, generó el seleccionado nacional. “La selección no es mía, es de todos. Le dio alegrías a todo el pueblo argentino y logró que la gente se identificara con un grupo”, señaló.

Sobre el futuro de Lionel Messi en el seleccionado argentino, Tapia evitó cualquier presión y dejó la decisión exclusivamente en manos del capitán. “Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo. Fue un gran Mundial de Leo y hay que disfrutarlo mucho. Fue el abanderado de este Mundial, del grupo, como en todas las competencias con este plantel”, expresó.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia antes de la final del Mundial, con el mate de Bresciani. Foto: @chiquitapia

Y dejó en claro que el capitán fue la gran figura del torneo. “Para mí, el mejor jugador del Mundial fue él. Tiene que sentir ganas, como las sintió hasta ahora”, sostuvo.

Comparando con el caso de Ángel Di María, hoy de gran nivel en el fútbol argentino, contó: “Fideo estaba para jugar el Mundial si quería. Él tomó una decisión. En broma le dije: ‘Quizás te apuraste’. Pero sintió que era el momento”.

Al recordar el Mundial, el presidente de la AFA también eligió la imagen que más lo conmovió de Messi. “Cada abrazo vivido después de los partidos, porque es personal”, concluyó.

El festejo de los jugadores de Argentina tras el título en la Copá América 2024. Foto: AFP.

Consultado sobre la posibilidad de que la próxima Copa América se dispute en la Argentina, Tapia evitó dar precisiones. “Hoy no se puede hablar de cuándo se va a jugar ni dónde”, respondió.

Al ser consultado sobre algunas decisiones que tomó la AFA en los últimos años, aprovechó para defenderlas. Sobre la tabla anual y el título que obtuvo Rosario Central el año pasado, respondió: “Ahora les gusta, ¿no? Lo votaron todos. Podés venir si no estás en desacuerdo. Es justo que el que más puntos saque en la tabla tenga un título. ¿Por qué no lo puede tener?”.

También defendió el formato de los torneos locales y relativizó las críticas por la cantidad de equipos en la máxima categoría. “Vos me decís que sería mejor con 20. Podría ser, quizás. Pero el mundo cambió. El Mundial fue con más selecciones y en 2030 quizás sean 64. Quizás algunos están equivocados”, argumentó. Para concluir, aseguró que no sigue otras competencias con el mismo interés: “La única liga que me gusta es la argentina. Los argentinos somos ganadores. No queremos perder ni a la bolita. El fútbol argentino es el más lindo que hay”.

La Nación / GDA.