Era el 2 de mayo de 2026. Fernando Mimbacas le dio el triunfo a Juventud de Las Piedras contra Wanderers en el Parque Artigas en el sexto minuto de adición, de penal, y después de jugar con uno menos y empezar perdiendo. Ese día fue el último que fue la familia de Mathías Corujo a ver al Chiche como DT del Bohemio. Por la forma, los insultos se multiplicaron a la salida de la cancha y el entrenador no quería exponer a sus padres, ni a sus hijos, ni a su esposa, a una situación incómoda. Claro que los quería tener cerca, pero no a cualquier precio.

Ese día contrastó significativamente con el 20 de noviembre. A 10 minutos del final, y de sorpresa, aparecieron sus hijos en la cancha para ver el desenlace de la temporada: Wanderers en Primera, a pesar de que parecía una utopía al principio de la temporada. El Bohemio le descontó ocho puntos a Progreso, 12 a Danubio y 18 a Cerro Largo para lograr el objetivo. Y la familia del Chiche volvió a estar, con él, en el momento sagrado, el de los festejos. Sueño cumplido para un DT que dice que está en el lugar que quiere, en el que siempre soñó, y que por eso se quiere quedar a dirigir en la Copa Sudamericana, un premio que vino de yapa tras conseguir la permanencia.

Es fácil destacar los aciertos ahora, pero no por ello hay que dejarlos de mencionar. Corujo se mantuvo firme en contratar a Agustín Buffa (uno de los mejores de la temporada en su puesto) pese a que ningún dirigente lo tenía en el radar; tras la lesión de Sergi Oriol, se empecinó en contratar a Santiago Benítez y fue una de las gratas revelaciones del albinegro, jugando con mucha regularidad; fue pragmático, porque se dio cuenta que tenía que adecuar su idea de juego para conseguir resultados; le llegó al jugador con un sentido de pertenencia que generó que el hincha se sintiera identificado y logró que los fanáticos fueron a cada uno de los partidos con la ilusión de que la permanencia se podía lograr; ante la importante baja del Chengue Olivera, acertó (con la recomendación de Martín Galván) en contratar a Nicolás Cabral; encontró una columna vertebral, a líderes que fueron referentes y potenció el ataque con la confianza que le dio a Facundo Labandeira y Luciano Cosentino.

-Lograron un objetivo inédito para un equipo que arranca tan abajo en la tabla de promedios; es tu primer gran logro en tu carrera, ¿es una confirmación de que vas por el camino correcto?

-Sí, sin dudas. Ha sido mi mayor objetivo que he tenido. No sé si yo voy a tener en mi carrera un objetivo tan grande como este, por todo el componente emocional que tenía, por lo que implicaba Wanderers, que es el club que yo nací. Este año era todo, era el objetivo más importante. Lo voy a recordar siempre.

- En la primera entrevista dijiste que estabas convencido de que iban a lograr la salvación, pero que iba a concretarse al final. ¿De qué te aferraste para tener ese convencimiento?

-Era por el conocimiento que tenía del club, si bien me fui hace muchos años, conozco a cada rincón, a cada persona que trabaja, a la hinchada, y siempre le digo lo mismo a los jugadores: creo en el destino, que todos tenemos un destino marcado, y mi sueño cuando empecé como entrenador era dirigir a Wanderers, no tenía otro sueño y no tengo otro sueño, no me movilizaba más nada que dirigir a Wanderers. Sabía que no podía errar, estaba convencido de que era mi momento, mi lugar. Me acuerdo que a esta altura del año pasado le mandé un mensaje al Chifle. Nunca en mi vida fui de mandarle mensaje siendo jugador a ningún DT, o dirigente, siempre fui muy tímido, pero le mandé un mensaje a él, me salió espontáneo, de decirle ‘Chifle, yo siento que este es mi momento, siento que tengo que ser el entrenador de Wanderers’. Tuve su respuesta, me dijo vamos a esperar, yo sé que puede ser. Venían las elecciones, pero yo ya estaba convencido desde ahí. Sabía que era mi momento y no se me podía escapar.

- ¿Cómo fue ese vínculo con el Chifle Barrios? Él fue clave para que vos, siendo niño, llegaras al club, y ahora también. En todo momento de los festejos, él quería sacarse méritos y que los hinchas te agradecieran y cantaran a vos.

-Lo conozco desde los 12 años, cuando llegué al club era coordinador de las inferiores. Yo nunca me había tomado un ómnibus para ir a Montevideo, me acompañaba mi madre. Yo me quería volver a Sauce y él me hablaba para que me quedara, era el primero que me daba una voz de aliento, me daba plata de su bolsillo para que yo fuera a entrenar, porque en casa no sobraba nada. Fue una persona importantísima y a lo largo de los años, fue de los que me subió a Primera cuando tenía 16. Tuvo la decisión de que yo sea el técnico, estoy agradecido a él y a toda la directiva. En esa primera charla yo dije que teníamos que estar unidos y fue así, lo cumplimos a rajatabla. Siempre me dijo que en lo deportivo no se iba a meter, y fue así. Podíamos tener algún intercambio, alguna discusión desde el respeto.

Mathías Corujo junto al presidente Chifle Barrios. Foto: Martín Cabanelas

- Hay una decisión determinante y es apostar por Agustín Buffa como arquero. ¿Por qué tenías tanto convencimiento en él?

-Cuando yo estaba en Oriental y él en Cerrito nos enfrentamos y él la rompió. Fue el mejor arquero de la categoría. Después hicimos fuerza para llevarlo a Oriental y lo pudimos concretar aunque fue muy duro; lo llamé 20 veces. Él ya se merecía jugar en Primera. Fue el mejor. Veía cómo entrenaba, lo profesional que es, las ganas de querer crecer. Son de esos jugadores que las cosas le llegan tarde, se merece todo. Yo sin saber que iba a ser el DT de Wanderers, cuando le mandé el mensaje al Chifle en noviembre, había armado una lista de posibles contrataciones en una cuadernola, y Agustín era el primero. El primer día que tuve la reunión con la directiva, que me querían conocer, ya tiré el nombre de Agustín y supe que había chocado un poco. También habíamos tirado lo de Campaña, porque tenía más experiencia, pero al caerse lo de Martín ya no había más negociación, lo queríamos a él. Agustín me estaba esperando a mí, aunque tenía llamados de afuera.

Agustín Buffa le saca el gol a Juan Cruz De los Santos, pero la jugada terminó con el tanto de Tomás Verón Lupi. Foto: Ignacio Sánchez.

- Vos tenés una idea clara de juego, la buscaste ejecutar al principio, pero el equipo cometió muchos errores que costaron puntos. Luego la idea fue mutando y el equipo realizó un juego más vertical. ¿Fue buscado o se dio de forma natural?

-Totalmente, fue así. Eso fue fundamental para el equipo y para nosotros mismos. Hay una frase que dice ‘morir con las botas puestas’, yo si no me puedo morir mejor. Nosotros teníamos una idea clara de juego, que la hemos hecho en este año, de la construcción de juego de abajo, de buscar siempre al hombre libre, de tratar de no dividir la pelota, trabajamos toda la pretemporada en base a eso, estaba saliendo muy bien, pero nos pasó que tuvimos errores individuales y de concepto importantes, que nos llevaron a pérdida de puntos. Nosotros vimos, por todo lo que estábamos jugando, que nos costaba esa construcción del juego. Nos salían las cosas por momentos, el equipo se sentía cómodo, pero teníamos un error... Y claro, teníamos una mochila con 200 kilos atrás. Eso fue lo mejor que tuvimos como entrenadores, ser pragmáticos, de ver el momento, de ver cuándo sí y cuándo no, de darnos cuenta lo que nos pedía el jugador también. El 4-3-3 es mi sistema madre, pero por la lesión de Lucho (Cosentino), Urreta se lesiona, también Luna, también fue la carencia de no tener extremos. Pasamos a jugar 3-5-2, así jugamos con Danubio en el Viera y nos salió bien, lo usamos mucho, siendo más verticales, no arriesgando tanto. Ahí fuimos más sólidos.

- ¿Pensás que el triunfo contra Cerro en el Tróccoli inconscientemente jugó una mala pasada para que el equipo se dejara estar? Después de ese partido Wanderers sacó 1 de 12 puntos.

-Siento que sí. Danubio nos había empatado en la hora, le ganamos a Albion de local jugando muy bien, y fuimos al Cerro, ganamos bien, siete puntos de nueve en partidos decisivos. Capaz que bajamos un poco la tensión. Después vino Boston River, pero creo que fue clave que antes jugó Cerro, que fue esa remontada increíble con Defensor. Iba para el Viera, me entero que Cerro lo había dado vuelta 3-2, y eso me sacó un poco del partido. No podía creer, y creo que eso le repercutió también a los jugadores porque las voces eran ‘fuá, ganó Cerro, no puede ser que no podamos sacar la cabeza y sacar diferencia’, y ese fue uno de los partidos más flojos, no estuvimos con la intensidad que nos caracteriza, perdimos los duelos, sentía que no estábamos lúcidos; después vino Racing, y ahí ya llegamos diezmados, sentía que estábamos colapsados mentalmente y físicamente. Dejaron todo y nos estaba repercutiendo con lesiones. Con Progreso jugamos tensionados, no fuimos nosotros, tuvimos una charla y agotamos todos los recursos, con psicólogo inclusive, y el partido con Peñarol fue un envión de que podíamos.

- ¿De dónde te aferraste para salir adelante con el plantel diezmado que tenías en el final del año? Hubo varios futbolistas que jugaron lesionados...

-Lo de los jugadores fue espectacular durante todo el año. Hay que sacarse el sombrero con ellos, se pusieron el club al hombro, con muchas limitaciones -porque el club no está bien, hay que decirlo y no es crítica a esta dirigencia-,sabíamos el momento del club, antes se habían hecho mal las cosas, fue lo que nos tocó y eso nos hizo más fuerte, fue el secreto del grupo, de esa unión de nada nos saca, nada nos fastidia, y vamos para adelante todos juntos por el objetivo. En el último partido Formiliano jugó desgarrado 1mm, Renzo Sánchez jugó desgarrado, Alan García con un esguince de rodilla, Cosentino con un dolor en la rodilla que lo sacó del partido con Juventud, Zazpe en un momento jugó desgarrado, Benítez en el Cerro con un dolor imposible, el esfuerzo que ha hecho Zeballos para poder jugar y terminar los partidos ha sido increíble. Muchos jugadores han dado mucho más que el 100. Lo sacamos con personalidad. Trabajamos mucho la parte mental y emocional en estos dos partidos, de estar fuertes y con energía. Pasó por la unión, por la energía de saber que teníamos el apoyo de la gente y que no podíamos fallar.

- ¿En qué evolucionaste como entrenador?

Mathías Corujo junto a su ayudante Nicolás Amodio. Foto: Natalia Rovira.

-En todo, fue una experiencia tremenda. Desde el manejo de grupo, de tener más tranquilidad, de saber leer los momentos, de estudiar más al rival. Siento que fue todo, un año de enseñanzas de cosas positivas y de lo que no volvería a hacer. Gracias también al cuerpo técnico que tengo, que son unas fieras. Ellos ya sabían todo lo que me generaba a mí volver al club, y fueron los que me dijeron ‘quedate tranquilo que vamos a estar a la altura’, y a los jugadores les dijimos desde el primer día que teníamos que vivir para Wanderers, de dejar un poco la familia de lado, de que Wanderers se merecía de que tengamos todo el tiempo del mundo. Y el cuerpo técnico me ayudó, se brindó sabiendo todo lo que nos jugábamos. No los cambio por nada en el mundo.

- ¿Vas a seguir en el club?

-A mí me costó estar acá, yo ahora estoy en el club y no me visualizo en ningún otro lado. No se me pasa por la cabeza irme. Tampoco tenemos ganas de irnos del país, estamos tranquilos acá con mi señora, tengo dos nenes, no nos vemos saliendo del país a no ser que venga algo muy seductor, no sé, pero no nos vemos saliendo, queremos estar cerca de nuestras familias que ya estuvimos mucho tiempo afuera. Me encantaría seguir, estoy en el lugar donde quiero estar, me encantaría dirigir a Wanderers en la Copa, ya el año que viene vamos a estar más tranquilos, no bajando la guardia sino me estaría traicionando a mí mismo de que Wanderers tiene que estar en los puestos de arriba, y acostumbrarnos a pelear campeonatos. Estoy convencido de que vamos a seguir en el club, todavía no hemos charlado nada, pero tranquilo con el objetivo realizado. Ya pensaremos si seguiremos o no, depende también de la directiva, pero con la tranquilidad de haber cumplido.