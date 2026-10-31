Cerro vs. Central Español en vivo por el Clausura: el Villero y el palermitano se juegan puntos clave

Cerro y Central Español se enfrentan este sábado (13:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El partido tendrá un valor especial en la pelea por la permanencia: el Villero necesita sumar para tomar distancia de la zona comprometida, mientras que el Palermitano llega último en el Clausura y está entre los equipos más complicados en la tabla del descenso.

Cerro ocupa la octava posición del Clausura con 18 puntos en 12 partidos, con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas. Central Español, en cambio, está último con cinco unidades, luego de ganar un partido, empatar dos y perder nueve. La diferencia entre ambos es importante en el campeonato, pero el foco estará puesto en la tabla del descenso, donde cada punto puede resultar determinante en el tramo final de la temporada.

El equipo dirigido por Alejandro Cappuccio llega después de perder 3-1 ante Montevideo City Torque en el Estadio Luis Franzini. La derrota lo dejó con 18 puntos en el Clausura y le impidió acercarse a los puestos de arriba. Ahora tendrá un compromiso de otra naturaleza: sumar en casa ante un rival directo para mejorar su situación en la tabla de la permanencia.

Cerro acumula 82 puntos en la tabla del descenso y está duodécimo. Tiene apenas una unidad más que Wanderers, que suma 81 y son los primeros dos equipos por sobre la línea de la permanencia. Por eso, el encuentro de este sábado puede ser importante para tomar aire antes de las dos últimas fechas, en las que el Villero deberá visitar a Deportivo Maldonado y recibir a Nacional.

Central Español afronta el partido en una situación más delicada. El equipo palermitano viene de perder 3-1 ante Albion en el Parque Palermo y ocupa el último lugar del Clausura, con cinco puntos. Además, atraviesa una racha negativa de resultados: según los registros recientes, acumula seis derrotas consecutivas en el torneo, una secuencia que lo dejó cada vez más comprometido y está en zona de descenso.

El equipo dirigido por Antonio Pacheco, que no gana desde la primera fecha, está solo por encima de Danubio y Progreso en la zona roja. En ese contexto, el partido ante Cerro aparece como una oportunidad importante para recortar distancia con un rival directo y evitar que la zona de descenso se vuelva todavía más difícil de remontar. El palermitano buscará cortar su mala racha con una victoria que, duplicando en los promedios, le permita salir de la zona roja.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se disputó en abril y terminó con victoria 3-1 de Central Español. El Palermitano intentará repetir aquel resultado, esta vez en el Tróccoli y en un momento en el que necesita sumar con urgencia. Cerro, por su parte, buscará aprovechar la localía para quedarse con tres puntos que pueden darle un margen mayor en la lucha por la permanencia.

Cerro vs. Central Español: alineaciones probables

Torneo: Clausura 2026, fecha 13

Día: Sábado 31 de octubre

Hora: 13:00

TV: DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables

Cerro: Yonatan Irrazábal; Damián Suárez, Alejo Macelli, Nahuel Arena, Gianni Rodríguez; Jairo Amaro, Emiliano Sosa; Pablo Nongoy, Agustín Miranda, Cristian Barros; Brahian Alemán.

DT: Alejandro Cappuccio.

Central Español: Federico Pintado; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Juan Ignacio Dupont; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Fernando Camarda, Isaac Méndez, Mariano Aguilera; Facundo Sosa.

DT: Antonio Pacheco.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: A. Berisso, M. Alonso.

Cuarto: L. Lasso

VAR: A. García, S. Motta.

Estadio: Monumental Luis Tróccoli