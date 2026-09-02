Cerrito vs. Deportivo Maldonado en vivo por la Copa AUF Uruguay: los dos debutan en el Parque Maracaná
Se da un duelo entre un elenco que está en la Segunda División, como el auriverde, y otro que está en puestos de vanguardia en la máxima categoría del fútbol celeste, como el fernandino.
Cerrito recibe a Deportivo Maldonado por la segunda jornada del Grupo 3 de la Copa AUF Uruguay. Cabe destacar que es el estreno oficial de ambos equipos en el certamen, ya que no jugaron por la primera fecha.
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