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El País Ovación Fútbol

Cerrito vs. Deportivo Maldonado en vivo por la Copa AUF Uruguay: los dos debutan en el Parque Maracaná

Se da un duelo entre un elenco que está en la Segunda División, como el auriverde, y otro que está en puestos de vanguardia en la máxima categoría del fútbol celeste, como el fernandino.

El País
El País
02/09/2026, 15:12
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Gabriel Di Noia, DT de Deportivo Maldonado, en el partido frente a Peñarol
Gabriel Di Noia, DT de Deportivo Maldonado, en el partido frente a Peñarol.
Foto: Leonardo Mainé.

Cerrito recibe a Deportivo Maldonado por la segunda jornada del Grupo 3 de la Copa AUF Uruguay. Cabe destacar que es el estreno oficial de ambos equipos en el certamen, ya que no jugaron por la primera fecha.

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