Central Español 0-0 Juventud en vivo por la Copa AUF Uruguay: el Palermitano debuta en el certamen en su casa

Central Español recibe a Juventud de Las Piedras en el Parque Roberto, desde la hora 15:00, por la segunda fecha del Grupo 4 de la Copa AUF Uruguay. Cabe destacar que este será el primer encuentro del Palermitano en la competencia porque no jugó en la primera fecha.

El conjunto pedrense, en cambio, arrastra una racha de tres triunfos consecutivos entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay. En ese sentido, los dirigidos por Sergio Blanco querrán continuar por este camino victorioso.

Central Español 0-0 Juventud

Hora: 15:00.

TV: DSports Uruguay Plus.

Cancha: Parque Palermo.

Árbitro: Federico Río.

Asistentes: Marcos Rosamen y Luis Lassaga.

Cuarto: Esteban Guerra.

Central Español: Federico Pintado; Luciano Fernández, Matías González, Ignacio Rodríguez, César Nunes; Guillermo Gandolfo, Isaac Méndez; Facundo Sosa, Lucas Pino, Mariano Aguilera; Raúl Tarragona. DT: Antonio Pacheco.

Juventud: Fabrizio Correa; David Morosini, Franco Risso, Emmanuel Mas; Kevin Rolón, Ramiro Peralta, Rodrigo Chagas, Facundo Pérez, Gonzalo Gómez; Agustín Alaniz, Fernando Mimbacas. DT: Sergio Blanco.