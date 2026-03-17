Brian Fernández no llegó a debutar en Fénix: el argentino rescindió su contrato por "asuntos personales"

La etapa del argentino Brian Fernández en Fénix terminó antes de empezar. "Potrero, talento, gol y gambeta", anunció el club cuando anunció su contratación en enero, acompañado de un video con sus goles.

Pero no fue convocado por el DT Carlos Canobbio para el debut del albivioleta en la Segunda División Profesional (empate 1-1 con Uruguay Montevideo) y antes de que comience la segunda fecha se le rescindió su contrato.

"El Centro Atlético Fénix informa que se acordó la rescisión de contrato con el futbolista Brian Fernández, quien deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren su presencia", explicó el club mediante un breve comunicado que publicó en sus redes sociales oficiales.

📄 Comunicado | Brian Fernández pic.twitter.com/9jSbiVjak1 — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) March 17, 2026

"El club le desea lo mejor en lo personal y en sus próximos desafíos", concluyó el comunicado del club para despedir al mediapunta de 31 años, que cuenta con una larga trayectoria en el fútbol argentino y a nivel internacional. Formado en Defensa y Justicia, también jugó en Racing de Avellaneda, Sarmiento, Colón, Ferro, Deportivo Madryn, Almirante Brown y Talleres RE. En el exterior defendió al Metz de Francia, La Calera de Chile, Necaxa y Morelia de México, y Portland de Estados Unidos.

Semanas atrás, en una entrevista exclusiva para Ovación, el argentino declaró lo siguiente: "Para eso vinimos, ¿si no para qué vamos a venir? ¿A pasar el tiempo? No, yo vengo a lograr cosas y quiero quedar en la historia del club, sea como goleador o como un buen jugador para que el club pueda estar en Primera División. Es mi deseo desde que inicié el primer entrenamiento hasta que termine el campeonato, yo necesito lograr algo sí o sí".