Boston River 0-0 Colón en vivo por la Copa AUF Uruguay: el Sastre y el tricolor van por la cima del grupo
En el pendiente de la primera fecha, los equipos de Ignacio Ithurralde y Pedro Depablos van por el liderazgo del su serie. El empate favorece a los de Barrio Bolívar.
Boston River y Colón se están enfrentando este miércoles (15:00 por DSports, DGO, Flow y cables) en el Parque Saroldi, por el pendiente de la primera fecha del Grupo 6 de la Copa AUF Uruguay. El Sastre llega con tres puntos tras vencer a Liverpool, mientras que el equipo de la Segunda División empató con Fénix en su estreno. En esa primera etapa, el negriazul venció en Capurro.
Primer tiempo:
Desde que comenzó el partido, el Sastre manifestó intenciones de hacerse protagonista del partido. Primero se hizo con la pelota y poco a poco fue ganando en profundidad hasta tener la primera situación clara de gol a los 16 minutos. Jairo O'Neil sirvió un centro notable al corazón del área desde la banda izquierda, pero Yair González, en inmejorable posición, no logró definir bien.
Boston River 0-0 Colón
Hora: 15:00
Cancha: Parque Saroldi
Fecha: Miércoles 9 de setiembre de 2026
Competencia: Copa AUF Uruguay – Grupo 6, primera fecha
Boston River: Juan González; Andy López, Mateo Rivero, Agustín Aguirre, Jairo O'Neil; Marco Oroná, Facundo Saravia, Rodrigo Araujo; Yari González, Nicolás Siri, Facundo Aristegui.
DT: Ignacio Ithurralde
Colón: Martín Coirolo; Maximiliano Ohaco, Andrés Olivera, Faustino Choca, Agustín De Armas; Tomás Lerman, Diego Núñez, Lisandro González; Bryan Paz, Bruno Airaldi, Agustín Rodríguez.
DT: Pedro Depablos
Árbitro. Federico Río
Asistentes. Alberto Píriz y Pablo Álvez
Cuarto. Pablo Silveira
La previa:
Aunque el encuentro corresponde a la primera fecha, ambos equipos ya tuvieron actividad en el Grupo 6. Boston River debutó con triunfo 1-0 ante Liverpool, mientras que Colón igualó 3-3 frente a Fénix. Por eso, el partido de este miércoles aparece como una oportunidad importante para los dos: el Sastre puede quedar como único líder aún con un empate y Colón busca sumar su primera victoria que también pueda dejarlo en la cima.
La tabla tiene actualmente a Boston River primero con tres puntos y un partido jugado, seguido por Liverpool también con tres unidades pero con dos encuentros disputados. Colón suma un punto y Fénix tiene la misma cantidad, aunque ya jugó dos partidos. La diferencia de goles también favorece al conjunto dirigido por Ignacio Ithurralde.
Colón llega en racha. Viene de vencer a Miramar Misiones y está en posición de playoff y a dos puntos del líder Plaza Colonia. Boston River, por su parte, viene de caer ante Liverpool y su andar en esta temporada de la Liga AUF Uruguaya ha sido irregular: está séptimo en el Clausura y duodécimo en la Anual.
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