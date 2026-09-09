Boston River 0-0 Colón en vivo por la Copa AUF Uruguay: el Sastre y el tricolor van por la cima del grupo

Boston River y Colón se están enfrentando este miércoles (15:00 por DSports, DGO, Flow y cables) en el Parque Saroldi, por el pendiente de la primera fecha del Grupo 6 de la Copa AUF Uruguay. El Sastre llega con tres puntos tras vencer a Liverpool, mientras que el equipo de la Segunda División empató con Fénix en su estreno. En esa primera etapa, el negriazul venció en Capurro.

Primer tiempo:

Desde que comenzó el partido, el Sastre manifestó intenciones de hacerse protagonista del partido. Primero se hizo con la pelota y poco a poco fue ganando en profundidad hasta tener la primera situación clara de gol a los 16 minutos. Jairo O'Neil sirvió un centro notable al corazón del área desde la banda izquierda, pero Yair González, en inmejorable posición, no logró definir bien.

Boston River 0-0 Colón

Hora: 15:00

Cancha: Parque Saroldi

Fecha: Miércoles 9 de setiembre de 2026

Competencia: Copa AUF Uruguay – Grupo 6, primera fecha

Boston River: Juan González; Andy López, Mateo Rivero, Agustín Aguirre, Jairo O'Neil; Marco Oroná, Facundo Saravia, Rodrigo Araujo; Yari González, Nicolás Siri, Facundo Aristegui.

DT: Ignacio Ithurralde

Colón: Martín Coirolo; Maximiliano Ohaco, Andrés Olivera, Faustino Choca, Agustín De Armas; Tomás Lerman, Diego Núñez, Lisandro González; Bryan Paz, Bruno Airaldi, Agustín Rodríguez.

DT: Pedro Depablos

Árbitro. Federico Río

Asistentes. Alberto Píriz y Pablo Álvez

Cuarto. Pablo Silveira

La previa:

Aunque el encuentro corresponde a la primera fecha, ambos equipos ya tuvieron actividad en el Grupo 6. Boston River debutó con triunfo 1-0 ante Liverpool, mientras que Colón igualó 3-3 frente a Fénix. Por eso, el partido de este miércoles aparece como una oportunidad importante para los dos: el Sastre puede quedar como único líder aún con un empate y Colón busca sumar su primera victoria que también pueda dejarlo en la cima.

La tabla tiene actualmente a Boston River primero con tres puntos y un partido jugado, seguido por Liverpool también con tres unidades pero con dos encuentros disputados. Colón suma un punto y Fénix tiene la misma cantidad, aunque ya jugó dos partidos. La diferencia de goles también favorece al conjunto dirigido por Ignacio Ithurralde.

Colón llega en racha. Viene de vencer a Miramar Misiones y está en posición de playoff y a dos puntos del líder Plaza Colonia. Boston River, por su parte, viene de caer ante Liverpool y su andar en esta temporada de la Liga AUF Uruguaya ha sido irregular: está séptimo en el Clausura y duodécimo en la Anual.