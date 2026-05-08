Boston River hizo dos golazos y un récord positivo, pero quedó afuera de la Sudamericana a falta de dos fechas

Probablemente hizo su mejor partido en esta Copa Sudamericana, pero aun así quedó eliminado a falta de dos fechas para el final, teniendo que enfrentar a Sao Paulo en Brasil y que recibir a O’Higgins en Montevideo. Boston River llegó al partido con Millonarios en el estadio Centenario sin puntos y sin goles a favor, obligado a ganar para seguir con vida y convirtió dos golazos, consiguió un récord positivo, pero igualmente perdió ante Los Embajadores y se quedó afuera del certamen.

El último partido del Sastre, en Chile, había mostrado un dejo de fastidio por dos expulsiones luego de dos reacciones antideportivas. La eliminación estaba golpeando la puerta, pero el equipo de Ignacio Ithurralde todavía tenía con chances. Eso, sí, tenía que ganarle a Millonarios.

Algunos habituales titulares quedaron en el banco de suplentes, también Facundo Muñoa que venía de convertir un doblete en la victoria frente a Central Español por el Apertura. El Sastre sorprendió con algunas inclusiones en el once inicial como la del venezolano Miki Romero y la del pibe Marcelo Hornos, que iba a conseguir un récord a los 18 minutos del partido.

El argentino Gonzalo Reyna desbordó por banda derecha y sacó un centro que encontró a Hornos solo por el segundo palo. Había jugado solo un minuto en esta Sudamericana y cabeceó por arriba del arquero Diego Novoa para convertirse, con 17 años, seis meses y quince días, en el jugador más joven en convertir un tanto en el certamen.

Marcelo Hornos festeja su gol para Boston River en Copa Sudamericana: el jugador más joven en convertir un gol en el torneo. Foto: EFE

Boston ya tenía su primer gol en la fase de grupos y un récord, pero ni así alcanzó. Bruno Antúnez fue la figura, se atajó hasta el aire y el Sastre terminó el primer tiempo pidiendo la hora para ir al descanso, pero poco cambió para el complemento. Lo único que se le puede achacar al arquero es que cometió un penal, difícil de evitar, a los 50 minutos del partido y Rodrigo Contreras cambió por gol.

El equipo uruguayo estaba haciendo un desgaste tremendo e Ignacio Ithurralde, que solo había hecho un cambio para el complemento, se dio cuenta y agotó todas las variantes a los 63 minutos del encuentro. Salió bien, porque Federico Dafonte, Muñoa y Yair González entraron muy bien. Este último, además, hizo un golazo: parecido al de Franco Pizzichillo en la victoria de Montevideo City Torque ante Palestino, 24 horas antes.

Francisco Bonfiglio, que también había ingresado, recuperó una pelota dentro del área y sacó un centro atrás para González. El argentino no la dejó picar, la agarró de aire y se llenó el pie derecho de gol a los 75 minutos. Estaba todo dado para el Sastre, pero Millonarios recuperó el control.

En solo diez minutos, los colombianos lo dieron vuelta. Primero un penal, o dos. Leonardo Castro se hizo cargo y Antúnez se quedó parado en el medio del arco, la pelota le reventó el pecho, otra gran atajada del arquero, pero se había adelantado y no pudo volver a atajar en la repetición. Bruno también tapó en primera instancia a los 85 minutos, pero el rebote le cayó a Contreras para alcanzar su doblete y devolver la ventaja a los Embajadores que liquidaron el partido con el gol de Beckham Castro a los 96 minutos, con un Boston ya jugado y fuera de la Copa Sudamericana a pesar de que hizo sus dos primeros goles y alcanzó un récord.

Sao Paulo lidera el grupo con 8 puntos y lo siguen O’Higgins y Millonarios con siete unidades. Boston River cierra la tabla, sin unidades a falta de dos fechas.