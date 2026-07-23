Boston River cerró su cuarta alta: fue campeón del mundo Sub 20 con Uruguay y viene de jugar en Inglaterra

Boston River no pasa por un buen momento en la temporada y por ello sabe que debe reforzarse con el fin de sumar puntos para alejarse de la parte de debajo de las posiciones de la Liga AUF Uruguaya 2026. Es por esto que el Sastre cerró la incorporación de Nicolás Siri.

El delantero de 22 años, que logró proclamarse campeón del mundo con la selección uruguaya Sub 20 en Argentina 2023, viene desde Montevideo City Torque, quien había finalizado su préstamo en el Salford City de la Cuarta División de Inglaterra.

“El delantero Nicolás Siri es la cuarta incorporación de cara a la segunda mitad del año”, inició el comunicado el club Sastre sobre la llegada del futbolista que hizo las divisiones formativas en Danubio. “Campeón del Mundo Sub 20 con @Uruguay”, concluyó el comunicado.

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞 🤝



✍️ El delantero Nicolás Siri es la cuarta incorporación de cara a la segunda mitad del año.



🏆 Campeón del Mundo Sub 20 con @Uruguay 🇺🇾#SomosBostonRiver 🟢🔴 pic.twitter.com/RfQncDOi0x — BOSTON RIVER (@bostonriver) July 23, 2026

Las otras tres altas que tiene confirmadas Boston River son Facundo Saravia (Danubio), Felipe Avenatti (Avaí – Brasil) y Rodrigo Saravia (Ponte Preta – Brasil).

El momento del equipo que dirige técnicamente Ignacio Ithurralde es preocupante: arrastra una racha de seis partidos sin conocer la victoria entre todas las competencias (uno por la Copa Sudamericana y cinco por el Torneo Intermedio).

El elenco de barrio Bolívar se encuentra en la sexta posición de la Serie A del Torneo Intermedio con cinco puntos gracias a una victoria, dos empates y tres derrotas. Asimismo, está en el puesto 13 de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 con 22 unidades por seis victorias, cuatro empates y 11 caídas.

La carrera de Nicolás Siri

Nicolas Siri - Festejo de Uruguay campeon del mundo sub20 - Seleccion de Uruguay sub20 vs Seleccion de Italia sub20, 1-0, final del Campeonato Mundial de Futbol sub20 de Argentina 2023, en el Estadio Unico de La Plata, ND 20230611, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Con tan solo 16 años, Nicolás Siri tuvo su debut en la máxima división del fútbol uruguayo al disputar los últimos 24 minutos en el empate de su equipo, Danubio, con Boston River por 2-2, el 20 de setiembre de 2020. Su primer gol se dio el 13 de marzo de 2021 en la victoria de la Franja ante Nacional por 2-1.

Le tocó jugar en la Segunda División con Danubio y en 2021 fue vendido a Montevideo City Torque, siendo un delantero que prometía. En 2023 Siri alcanzó un título inolvidable: el Mundial Sub 20 en Argentina con la selección de Uruguay que dirigía Marcelo Broli.

Ese año lo cerró con un duro momento como fue la lesión de ligamentos cruzados de la rodilla. La rehabilitación le demandó casi nueve meses de recuperación, porque su primer encuentro oficial fue el 16 de setiembre de 2024 en la victoria de Montevideo City Torque ante Colón por 2-0 por la Segunda División Profesional. Ese día, Siri jugó los últimos tres minutos.

A principios de 2025, el campeón del mundo con la Sub 20 contó con su primera experiencia en el fútbol del exterior: fue cedido a préstamo al Lommel SK, equipo que militaba en la Segunda División de Bélgica.

Nicolás Siri defendiendo la camiseta del Lommel de Bélgica. Foto: @nicolassiri.

Siri volvió al Ciudadano a mediados de 2025, pero rápidamente tuvo otra salida al extranjero al irse a préstamo al Salford City, que se encuentra en la Cuarta División de Inglaterra.

Al culminar la temporada con el elenco británico, Siri regresó a Montevideo City Torque, pero ya consiguió un nuevo destino que será el Sastre con el afán de sumar minutos.