Borbas sobre el cruce de hoy ante Torque: "Es de los principales equipos de Uruguay, de los de mejor rendimiento"

Montevideo City Torque afrontará este miércoles el desafío más importantes de su historia. Visitará (19:00 por DSports, DGO, ESPN, Disney+ Paramout+, DAZN) a Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana , con el objetivo de conseguir un resultado que le permita definir la serie en casa, una semana después, en el Estadio Centenario. Del otro lado tendrá a un gran equipo brasileño con un uruguayo que viene de hacer un golazo de chilena ante Vasco (otro de los semifinalistas) por el Brasileirao.

En este contexto, el delantero de 24 años Thiago Borbas, fue consultado sobre qué espera de su rival de este miércoles y dijo: “Es un buen equipo, que viene demostrando durante todo el año que está en una buena secuencia. Es uno de los principales equipos en la liga uruguaya y está arriba de la tabla, con el mejor rendimiento de Uruguay”

“Hay que respetar, como respetamos a cada equipo. El fútbol es eso, nada está asegurado, entonces hay que luchar, defender y estar preparado para lo que venga”, añadió.