Barras de Cerro Porteño persiguieron a jugadores de Olimpia y les arrojaron objetos en el clásico paraguayo

Los disturbios en las tribunas volvieron a empañar este domingo el superclásico del fútbol paraguayo, que ganó Olimpia 2-0 de visita en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como 'La Nueva Olla' y la casa del Cerro Porteño.

Los desórdenes comenzaron cuando se promediaban los 68 minutos del partido, y después de que el futbolista Romeo Benítez festejara bailando el tanto que anotó con un potente derechazo al borde del área para concretar el 0-2.

El baile, que se produjo en el banderín cercano a la barra local, tuvo la reacción de los hinchas locales, que arrojaran objetos, botellas de agua y sillas contra el jugador de 23 años, al tiempo que obligó a una primera intervención de la Policía.

😱 Sillas, zapatos, chipas y otras cosas fueron arrojadas por parte de los hinchas de Cerro Porteño a los futbolistas de Olimpia tras el segundo gol y el partido fue suspendido momentáneamente. pic.twitter.com/kixwJrvdrt — Ale Silva (@alesilvaper) November 1, 2026

El juego se repuso luego de unos minutos, pero los simpatizantes del Azulgrana protagonizaron nuevos episodios de violencia y se enfrentaron a la Policía, mientras muchos fanáticos dejaban apresurados el estadio.

De hecho, la propia barra de Cerro Porteño terminó invadiendo el campo de juego para ir en busca de los jugadores de Olimpia, aunque la Policía intervino para impedir que llegaran a esa zona y se terminó enfrentando con ellos.

🚨 AHORA | LA BARRA DE CERRO PERSIGUIÓ A LOS JUGADORES DE OLIMPIA



Integrantes de la hinchada de #CerroPorteño ingresaron al campo de juego y fueron en busca de los jugadores de #Olimpia.



Los cascos azules reaccionaron rápidamente y evitaron que llegaran hasta los futbolistas,… pic.twitter.com/Lt3zxvuGiw — Rock&Pop Paraguay (@rockandpop955) November 1, 2026

Antes, el juvenil Eduardo Delmás había anotado un espectacular gol cuando corrían 13 minutos: recibió al borde del área, enfiló al arco zigzagueando a tres defensores y al arquero Ángel Martínez para luego definir con su pierna izquierda.

La segunda mitad del partido se jugó hasta los 57 minutos, y tras su fin continuó la trifulca entre los cuerpos de seguridad y los fanáticos de Cerro Porteño en las tribunas.

Con el triunfo, Olimpia se afianzó en la cima del torneo con 36 unidades, 4 más que el escolta, Nacional, mientras que Cerro permanece en la séptima posición con 24 puntos.

En abril pasado, una masiva pelea en las tribunas entre hinchas de Cerro Porteño y policías obligó a la suspensión del superclásico del Torneo Apertura que se jugó en el estadio Defensores del Chaco.

Entonces, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sancionó a Cerro Porteño a jugar dos compromisos sin público y otorgó a Olimpia los tres puntos del encuentro.

En septiembre, el Ministerio del Interior sancionó a 22 hinchas de Cerro Porteño con la prohibición de ingresar a eventos deportivos, mientras que Olimpia, que ejercía de local en el juego de abril, fue multado con casi 20.000 dólares.

La sanción fue impuesta por un juzgado de instrucción sumarial conformado por funcionarios del Ministerio del Interior, que se constituye para sancionar a los responsables de hechos de violencia en los eventos deportivos, según la ley 7269/24.

Aquella vez, los disturbios dentro y fuera del estadio dejaron al menos 72 heridos y 63 detenidos.

Con información de EFE.