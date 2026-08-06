Baja importante en Defensor Sporting: el volante Mauricio Amaro seguirá su carrera en la MLS de Estados Unidos

Mauricio Amaro deja Defensor Sporting y partirá rumbo a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Después de consagrarse como uno de los mejores volantes dentro del fútbol uruguayo, con 21 años recién cumplidos, el juvenil será traspasado al Atlanta United, equipo que pertenece a la Conferencia Este.

El hermano de Kevin Amaro, actual jugador de Liverpool, deja el violeta por una operación que ronda los tres millones de dólares por el cien por ciento de su ficha. La cifra molestó a algunos hinchas el equipo por pensar que podría haber sido por un monto más elevado, pero, según supo Ovación, el equipo del Parque Rodó se quedará con un importante porcentaje de la plusvalía.

El Atlanta es local en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los estadios que se utilizó para el Mundial 2026 y que tiene capacidad para 71.000 espectadores.

Amaro viene de ser baja ante Cerro por un cuadro de gastroenterocolitis y en las próximas horas estará viajando a su nuevo destino. Se va del violeta habiendo disputado 56 partidos con el violeta, anotando un gol, entre 2024 y 2026. Además, jugó la Libertadores Sub 20 en 2024.

El volante se suma a las salidas de Santino Bruschi (Progreso), Alexander Machado (Banfield - Argentina), Brian Lozano, Valentín Rodríguez y Marco Saravia.

Mientras tanto, Mauricio Larriera sumó a Tomás Pozzo (Godoy Cruz - Argentina), José Neris (Emelec - Ecuador), Edgar Elizalde (Millonarios - Colombia), Martín Rabuñal (Liverpool) y Alex Perdomo (Tacuarembó).

