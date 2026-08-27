Aston Villa habría llegado a un acuerdo con el Chelsea para poder comprar al argentino Emiliano "Dibu" Martínez

Parecería que llegó a su fin la novela por la situación del argentino Emiliano "Dibu" Martínez. El golero de 33 años tendría todo encaminado para convertirse en un nuevo futbolista del Chelsea de cara a la temporada 2026-2027, según informó el periodista Fabrizio Romano.

Su actual club, Aston Villa, llegó a un acuerdo con el conjunto azul, que deberá pagar una cifra cercana de 7,5 millones de libras para poder cerrar el traspaso del vicecampeón del mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026.

No solo eso, sino que el propio jugador argentino dio el visto bueno para que se lleve a cabo la transferencia. Desde la pasada temporada se manejó una posible salida de Martínez del elenco que conduce técnicamente el español Unai Emery.

La temporada pasada Martínez logró proclamarse campeón de la Europa League con los Villanos, quienes no ganaban nada a nivel continental desde hacía 44 años. El anterior había sido la Copa de Europa (que actualmente se denomina Champions League) en la campaña 1981- 1982.

El mercado de pases del Aston Villa

El Aston Villa anunció este jueves la incorporación de Leon Goretzka como agente libre tras terminar su contrato con el Bayern Múnich.

Goretzka, de 31 años, aportará un punto de experiencia al Aston Villa después de disputar 312 partidos con el Bayern, con quienes ganó siete Bundesligas y una Liga de Campeones.

El alemán es el séptimo fichaje de los de Birmingham en este mercado invernal, pero no el último ya que en los próximos días se anunciará el traspaso de Nico Jackson, procedente del Chelsea, por el que pagarán 75 millones de euros.

Ha sido una mercado veraniego muy movido para la dirección deportiva de Roberto Olabe, que ha tenido que dejar ir a jugadores clave en la conquista de la Europa League como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Lucas Digne y Ezri Konsa.

Con información de EFE