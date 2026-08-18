Así están las tablas de la Anual, el Descenso y el Torneo Clausura luego de la disputa de la segunda fecha

Entre viernes y domingo se llevó a cabo la segunda fecha del Torneo Clausura que fue —para la mayoría— la segunda presentación en el último certamen de la temporada, no así para Montevideo City Torque y Peñarol que no jugaron en la primera jornada y tienen ese encuentro pendiente.

A pesar de que el Carbonero deber ese juego, sigue siendo el líder de la Tabla Anual, puesto que alcanzó al vencer a Central Español y más allá de que Deportivo Maldonado y Racing —con los que disputa en este momento la cima— también consiguieron respectivas victorias ante Progreso y Nacional en la fecha.

El fernandino y el equipo de Sayago están solo un punto por debajo del Carbonero que podrá sacar cuatro de ventaja si supera al Ciudadano en el encuentro pendiente.

Por su parte, Nacional sigue muy comprometido, volvió a perder y sumó su segunda derrota en el certamen que lo dejó además en la octava posición de la Anual, último puesto que otorga cupo a Copa Sudamericana.

Los que pican en punta en el Clausura, al menos por el momento, son Liverpool y Cerro. El negriazul y el albiceleste son los únicos con puntaje perfecto al ganar los dos encuentros que disputaron en la competencia, lo que además suma mucho para sus respectivos objetivos de pelear por puestos de copa y lograr la permanencia.

En ese aspecto, el Villero sigue sumando unidades muy relevantes porque ya dejó atrás la zona roja y hoy está fuera de la misma, aunque con Wanderers y Danubio al acecho intentando bajar nuevamente a los dirigidos por Alejandro Cappuccio.