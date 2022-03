Los árbitros están dispuestos a que haya otro con VAR, pero ¿por qué no en todos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras transcurren las horas de reflexión luego del paro decretado por los árbitros tras las amenazas recibidas en pocos días por los asistentes Horacio Ferreiro primero y Martín Soppi luego y con la incertidumbre de si habrá fútbol el fin de semana próximo, el tema del VAR sigue sobre la mesa.

Los clubes decidieron hace unos días que la herramienta se utilice en todos los partidos o en ninguno. La idea que había propuesto la Mesa Ejecutiva era que se usara en tres partidos y no porque no se pudieran cubrir los ocho de cada fecha (se pueden hacer si se fijan dos por día entre viernes y lunes), sino por una medida gremial de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), que planteó en su momento que aceptan que haya solo tres juegos con VAR.



¿Qué motiva este pedido de la gremial arbitral? Básicamente un tema de justicia laboral.

Cursos y homologaciones

Fuentes de Audaf consultadas por Ovación señalaron que no es un capricho pedir que todos los árbitros estén capacitados para actuar con VAR, sino que "necesitamos que todo tengan las mismas oportunidades", expresaron.



Primero que nada, un grupo de árbitros hizo un curso en febrero del año pasado, algunos recibieron la homologación de FIFA a la semana o los diez días a más tardar y otros todavía no la tienen. Nadie se explica las razones de esta demora y es un tema que incluso inquieta a Ignacio Alonso, presidente de la AUF. "Se pasan la pelota entre Conmebol, la empresa Hawkeye (que brinda el servicio tecnológico) y FIFA", se advirtió.

Como segunda cosa, ya van cuatro veces que se pospone la capacitación para el resto de los jueces: se anunció para mayo, luego para agosto, después para noviembre y finalmente para enero de este año, pero aún no se desarrolló. Por lo tanto, Audaf no es tan optimista de que a mediados de este mes comience el curso de que se anuncia con el fin de que a mediados de abril ya estén todos capacitados.

Lo tercero es: ¿por qué Audaf habla de que si no todos tienen hecho el curso VAR no habrá igualdad de oportunidades? Ante la consulta de Ovación, se explicó que el curso VAR no solo prepara a quienes estarán eventualmente observando los monitores, sino que también los árbitros en cancha reciben una capacitación sobre los procedimientos que deben seguirse cuando se está actuando desde la cabina.

Al no estar todos preparados, si se cubren los ocho partidos con VAR aquellos que no tengan la homologación de FIFA no podrán ser nominados, por lo cual básicamente dejarán de arbitrar.

De cualquier manera, desde la gremial arbitral se aseguró a Ovación que podrían llegar a habilitar la utilización del VAR en un cuarto partido por fecha en caso de que efectivamente se lleve adelante el curso prometido para los que aún deben hacerlo, aunque esto no cambiaría mucho la cuestión ya que los clubes —como va dicho en el inicio— solo aceptarán que el videoarbitraje exista en todos los partidos o en ninguno, más allá de que el Ejecutivo de la AUF anunció que si hay dos clubes que se pongan de acuerdo y pidan su implementación, se le otorgará.

Falta de entrenamiento

Hay un cuarto punto y es que, incluso aquellos árbitros que ya tienen la homologación de FIFA, tienen poca práctica. La gremial asegura que operar el VAR lleva mucho entrenamiento y en Uruguay "se entrena solo en los partidos", ya sea los pocos que se hicieron hasta ahora o los que les toca a los internacionales. "Nosotros siempre tuvimos la buena voluntad de buscar el camino del entendimiento", se dice desde Audaf y se reconoce que desde que comenzó a hablarse del tema VAR se le advirtió a las autoridades de la AUF que era importante que se capacitara a los árbitros y se los hiciera practicar.

Se pone como ejemplo lo que hacen sus colegas argentinos. La AFA todavía no ha habilitado la utilización del VAR en sus partidos, pero los árbitros entrenan constantemente en la cabina que se ha instalado en el complejo de Ezeiza, que será desde donde se monitorearán todos los partidos.