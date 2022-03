Héctor Bergaló a Ovación: "No tenemos la práctica ni el conocimiento ni la sangre para enfrentar esto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La crítica desmedida y el cuestionamiento a la labor de los árbitros traspasó un límite en el fútbol uruguayo y la quinta fecha del Torneo Apertura se suspendió.

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), se reunión vía Zoom, analizó los lamentables hechos que se dieron en los últimos días que se sumaron a los del inicio de la temporada oficial y frenaron la pelota en la cancha.

Ahora resta esperar a que del otro lado también se baje la pelota al piso y ese fue el gran motivo que causó la suspensión de la actividad.

“Lo vivimos en la piel de los compañeros porque entrenamos juntos y es una situación no deseable. Tenemos entre 20 y 35 años todos y no tenemos experiencia en este tipo de casos para tratarlos profesionalmente. Hubo amenazas y con este tipo de cosas tan puntuales de que sepan nuestros números de teléfono, los mails, los movimientos de las familias es bravo. No tenemos la práctica ni el conocimiento ni tampoco la sangre para enfrentar esto. Nadie la tiene. Y tenemos que decirlo y ser honestos. Es duro y preocupante ver que un compañero tenga que bajarse de un partido por una amenaza en la que le dicen que saben sus movimientos, saben dónde vive y más”, le contó a Ovación al árbitro asistente Héctor Bergaló, quien además se desempeña como secretario de Audaf.

Bergaló también contó cómo fue el accionar para determinar la suspensión de la actividad por parte de los árbitros y dijo que “en primer lugar nosotros respetamos lo que pasó con Martín Soppi porque la integridad de las personas está por encima de todo. Martín recibió la amenaza estando en Perú el jueves de noche y quería absoluta reserva hasta que él llegara a Montevideo. Llegó, lo habló con su familia y decidió pedir no ser tenido en cuenta. Eso ya nos movilizó en el gremio y el sábado tuvimos el episodio con Gustavo (Tejera) que fue como la gota que derramó el vaso digamos”.

Y así ocurrió. Audaf se reunió vía Zoom tras lo que pasó en Jardines del Hipódromo y tomó la determinación de que los árbitros no se iban a presentar a los partidos que restaban de la quinta fecha del Apertura.

“Es difícil después de tomar esa decisión sacar algo positivo porque el de la violencia en el deporte es un tema que excede al fútbol. Es algo macro. Pero sí nosotros podemos trabajar aunque a corto plazo no vamos a cambiar esas cabecitas con un comunicado. Seguramente no cambie nada, pero sí queremos poner trabas para que los violentos no hagan de las suyas amenazando árbitros”, explicó Bergaló.

El árbitro también fue autocrítico y contó que “nosotros sabemos que hay errores y que debemos mejorar muchas cosas, pero eso no quita que tengamos que estar en boca de todos durante toda la semana como los grandes responsables. El fútbol es de los clubes y hasta el momento un solo club, el Montevideo City Torque, se solidarizó con los jueces oficialmente. Falta empatía ahí. Yo me comprometo a trabajar para mejorar el arbitraje, pero los clubes se tienen que comprometer a bajar un poco la pelota, a no transformarnos siempre en culpables de sus errores en la cancha y al periodismo lo invito a criticar con mesura. Entiendo que seamos el punto flaco y entiendo que nos critiquen, pero no puede ser que una polémica del domingo sobreviva toda una semana en los medios. La autocrítica nos corresponde a todos los actores del fútbol”.

Hablar en público no sería la única solucion

Consultado acerca de que si el reglamento que les impide hablar a los árbitros acerca de determinadas situaciones podría ser una solución entre las muchas que se necesitan, Héctor Bergalo le dijo a Ovación que “eso se ha discutido en muchas oportunidades y tiene sus grises porque siempre va a depender de qué partido se trate y demás. Es una reglamentación del Colegio de Árbitros y en varias oportunidades se ha puesto sobre la mesa en Audaf y siempre, por una razón u otra, se llegó a la conclusión de que hablar no era lo conveniente, pero se puede volver a instalar ese tema y trabajar con el Colegio. Personalmente no creo que sea la única solución”.