Tras las amenazas recibidas, los árbitros le pusieron un freno al Campeonato Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fotógrafo que al finalizar el partido de Danubio y Peñarol en Jardines del Hipódromo ingreso a la cancha para amenazar a la cuarteta arbitral terminó desencadenando la decisión de Audaf de suspender sus actividades. Esta determinación gremial deja sin concluir la quinta fecha del Torneo Apertura, la que hoy debía continuar con cuatro compromisos.

La situación que le tocó vivir al equipo arbitral que encabezó Gustavo Tejera, que realizó una denuncia en la Seccional 16 contra la persona que fue detenida e identificada, fue lo que llevó a los árbitros que se reunieron vía zoom a resolver parar el fútbol. Esto fue así porque se sumó al hecho de violencia que le tocó vivir al asistente Martín Soppi.

Como se sabe, Soppi estaba designado para actuar como primer asistente de Christian Ferreyra en el cotejo que debía disputarse entre Nacional y Montevideo City Torque en el Gran Parque Central, pero tras recibir amenazas de supuestos hinchas de Nacional solicitó que se le retirara la designación.

Ya esta situación había generado enorme malestar en el cuerpo arbitral, pero en principio y tras el intercambio de opiniones que se había realizado entre los jueces, la idea inicial era la de cerrar la etapa y dirigirse luego a la AUF para anticipar que no iban a actuar en la sexta fecha del Torneo Apertura si no se ejecutaban algunas medidas.

La resolución de interrumpir la actividad deportiva llega, entonces, como consecuencia de una reiteración de hechos violentos. No hay que olvidar que el línea Horacio Ferreiro ya había denunciado días atrás haber recibido amenazas tras su labor en el partido de Nacional y Liverpool en el Gran Parque Central.

En consecuencia, comprobada la escalada de hechos violentos, la invasión al campo de juego que realizó el fotógrafo en Jardines del Hipódromo fue lo que agotó la paciencia de los árbitros del fútbol uruguayo.

De esta manera los encuentros de este domingo entre Fénix-Boston River, Albion-Wanderers, Nacional-MC Torque y Defensor Sporting-Plaza Colonia, así como también Cerrito-Rentistas, del lunes, quedan suspendidos.

Ahora irán a la AUF y esperan acciones

Los integrantes de la gremial de árbitros procurarán encontrar una respuesta firme e importante de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Audaf, según supo Ovación, estuvo estudiando en el correr del día, e incluso antes de resolver parar las actividades, diversas acciones que pueden llevarse a cabo para poner coto definitivamente al clima de violencia que les está tocando vivir por estos días con constantes amenazas hacia sus personas y sus familias.

Tan es así que la intención de ir a entrevistarse con los neutrales estaba tomada a partir del momento que Martín Soppi pidió bajarse del partido Nacional-Montevideo City Torque por las amenazas recibidas.

Naturalmente que el panorama recrudeció en la tarde con el hecho vivido en Jardines del Hipódromo, lo que potenció la idea de encontrar la colaboración del Ejecutivo de la AUF para ser más contundentes en los mecanismos que pueden aplicarse para provocar un verdadero cambio. Se habló, incluso, de sanciones para los clubes cuyos directivos realizan declaraciones violatorias del código de ética.

Al cierre de esta edición todavía no se había hecho público el comunicado de Audaf, pero se aseguró que el clima imperante entre los árbitros es el de no retomar las actividades si no se acepta que urge llevar adelante un riguroso reglamento de penas.

Queda claro que se vienen importantes reuniones entre los jueces y los dirigentes.