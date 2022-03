Fiscalía investiga junto a delitos informáticos amenaza a árbitro de fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fiscalía investiga junto a delitos informáticos las amenazas vía telefónica realizadas a Martín Soppi, quien estaba designado como segundo asistente para el partido a disputarse este domingo en el Gran Parque Central y que finalmente, junto a otros incidentes, terminaron suspendiendo el fútbol.

Javier Benech, director de Comunicación de Fiscalía, informó que el caso lo tiene la fiscal de flagrancia Silvia Pérez, quien trabaja junto al equipo de delitos informáticos, con investigación penal abierta más una serie de pericias.



“Hubo amenazas y con este tipo de cosas tan puntuales de que sepan nuestros números de teléfono, los mails, los movimientos de las familias es bravo. No tenemos la práctica ni el conocimiento ni tampoco la sangre para enfrentar esto”, le contó a Ovación el secretario de Audaf Héctor Bergaló.



Por otro lado, este sábado, tras el encuentro en Jardines del Hipódromo entre Danubio y Peñarol, el cuerpo arbitral se dirigió a la Seccional 16 para radicar la denuncia luego que un fotógrafo, al finalizar el partido, ingresó a la cancha para amenazar a la cuarteta arbitral.



En este caso, Benech explicó que, si bien se le dio cuenta a la fiscal Patricia Rodríguez, después no se efectivizó la instancia de parte. Por lo tanto no hay una investigación penal en curso, “sino que habrá una cuestión administrativa o un comunicado desde el club”.