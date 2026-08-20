Antonio Palma no se irá del oficialismo: "Pertenezco a este grupo, llegamos juntos. Nacional está por arriba de todo"

Antonio Palma tuvo horas movidas, como todo Nacional, después del cese de Jorge Bava, de la renuncia de Sebastián Eguren y de Martín Ligüera y de la llegada de Daniel Carreño como entrenador. Justamente, la forma en la que llegó el nuevo DT fue lo que generó una situación incómoda en el sector oficialista del tricolor, el que lideran Ricardo Vairo y Flavio Perchman. Palma, el dirigente con mayor cantidad de años consecutivos en el club, les dijo a sus compañeros que se iba de la agrupación, pero después de 48 años recapacitó, habló con el presidente y decidió quedarse.

- ¿Qué autocrítica hacés sobre este presente de Nacional?

- Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos: dirigentes, entrenadores, directores deportivos, jugadores. Responsabilidad tenemos todos. Por supuesto que algo se está haciendo mal para obtener estos resultados tan malos. Los únicos que no tienen responsabilidad, y hay que pedirles disculpas, son los hinchas, y agradecerles a ellos por la adhesión que siempre tienen, porque la verdad es que estamos haciendo un año deportivo malísimo, y ellos siempre están.

- Todos los protagonistas de Nacional han señalado que no le encuentran explicación a este momento; ¿pensás que las diferencias públicas que se han mostrado entre los dirigentes afecta en algo al presente deportivo?

- A ver, todo incide en mayor o en menor medida. Puede incidir un poco sí, pero en menor medida. Yo traté de hablar poco, casi nada, en este último tiempo. Hacía un mes y medio que no hablaba, di una nota radial, y ahora esta con el diario. Y me vuelvo a guardar. A veces hay que hablar, pero tenemos que hacerlo menos, y obviamente que no suma cuando alguno de nosotros marca alguna diferencia interna, porque no es un ejemplo bueno que le estamos dando a todo lo que está por abajo.

- En el comienzo de esta semana manifestaste que te ibas del oficialismo encabezado por Vairo y Perchman por la forma en la que te habías enterado sobre la designación de Daniel Carreño como técnico. ¿Por qué ahora decidiste dar marcha atrás en tu decisión y quedarte en tu agrupación?

- En un grupo de seis personas del oficialismo, cuando me entero, porque me enteré por las redes que Carreño era el técnico, cuando Ricardo pone lo que pasó en el grupo de directiva... Enterarme por las redes, y por cómo se dio todo, dije ‘acá no tengo más nada para hacer’. Ahí dije en el grupo del directivos del oficialismo: ‘Muchachos, ya no pertenezco más a este grupo, viva siempre Nacional’. Lo puse en un momento de calentura, yo soy muy frontal, y también soy muy impulsivo, así como tengo la virtud de ser muy frontal, tengo el defecto de ser impulsivo y calentón. Lamentablemente, no sé cómo, se filtró lo que puse, y a la media hora tenía a los periodistas preguntándome si había renunciado. Pasé dos días mal, muchos comentarios, cosas que no eran ciertas como que yo me había enojado porque el técnico no era el Rafa (García). ¡No! Yo me enojé por la forma, lo aclaré varias veces. Ayer (por el martes) tuve una charla muy frontal y muy buena con Ricardo (Vairo), le manifesté el motivo de mi molestia, él la entendió, él me dijo lo que pasó, que a veces está con el teléfono a mil, que a veces no puede llamar a todos, pero que me entendía. Después hablamos de muchas cosas, y la verdad que después de esa conversación, me tomé un día más, y hoy de mañana (por ayer) dije ‘pertenezco a este grupo, llegamos juntos. No se están dando las cosas deportivamente hablando para nada este año, pero hay muchas cosas que se están haciendo bien de nuestro programa de gobierno. No hablaría bien de mi si me bajo en este momento’. Lo hablé con él y le transmití a mis compañeros que voy a seguir.

- ¿Qué destacás de Vairo en lo que tiene que ver con la gestión de crisis?

- Es muy componedor. Primero es una persona que nos escucha a todos, vos lo llamás a la hora que sea y te atiende. Trata de evitar conflictos, es una persona muy firme en sus convicciones, porque a veces está firme con algo y es bravo darle vuelta a una opinión de él. Pero nos escucha a todos. Es muy componedor y trata, como lo dice él, que los problemas sean con los problemas y no con las personas.

El presidente Ricardo Vairo junto a Antonio Palma y por detrás de ellos Eduardo Ache. Foto: Estefanía Leal.

- Sos el dirigente con más tiempo consecutivo en la directiva de Nacional, estando en distintos grupos. Hay un grupo de hinchas que te cuestiona tus cambios a nivel político pensando en continuar en la directiva y que atribuyeron tu decisión inicial de abrirte del oficialismo a ese motivo, más allá de que al final decidiste quedarte. ¿Qué opinás al respecto?

- Cada cual puede pensar lo que quiera. Yo cada vez que tomé una decisión grande lo hice de manera pensada. Esto fue un impulso, cada decisión grande lo hice pensándolo bien, y por varias razones con las cuales yo no me sentía cómodo, o porque pensaba que no tenía que estar en ese lugar, o pensaba que había alguna alternativa mejor para Nacional, porque para mí siempre lo que está por arriba de todo es Nacional, más allá de cualquier lista o cualquier agrupación. En este caso, fue un impulso, aparte no fue que salí a decirlo públicamente, fue un impulso en un grupo, el del oficialismo, que somos seis. Reflexioné, pensé bien, me tranquilicé, pasaron 48 horas, y obviamente les dije a mis compañeros que iba a seguir, y más en este momento adverso, con una crisis deportiva enorme. Irme es lo peor que podría hacer, yo no me manejo así. Otra veces, cuando lo hice, fue convencido porque sabía que no se estaban haciendo las cosas bien o que había otra alternativa mejor, o que le iba a hacer mejor a Nacional.

- ¿Por qué creías que Rafael García era una buena opción para dirigir el clásico?

- Primero, mi candidato de técnico, era el Guti (Álvaro Gutiérrez), acompañaba al Nono (Raúl Giuria). No nos acompañaron, se tiraron muchos nombres sobre la mesa, entonces dije ya que se dicen tantos nombres, yo voy a decir algo, que me parece que si no estamos convencidos con un técnico o no hay uno que genere consenso (el Loco Abreu sí tenía la aprobación de todos), si el Loco no viene o no hay un DT que convenza, podemos probar con un interinato de Rafa García por dos partidos, es un tipo que conoce lo que es el club, muy hincha, cinco veces campeón Uruguayo, que está trabajando en el club, que lo conoce, conoce a los jugadores, a los juveniles, el primer partido en el estadio de Peñarol él jugó, fue el 5 de Nacional. Es una persona motivadora, fue una idea ante tantas alternativas que había, y eso fue generando adeptos. Ahora, una vez que se definió que Carreño es el técnico, para mí hoy es el mejor técnico del mundo, vamos todos atrás de él, porque su éxito será el de todos nosotros, el de Nacional.

- ¿Por qué entendías que Álvaro Gutiérrez era la mejor opción? ¿No te sorprende que últimamente solo ha dirigido a Nacional?

- Su primer pasaje fue después de un clásico con una derrota importante, agarra tres partidos, después un año y sale campeón Nacional. Vuelve en una crisis en 2019, no tan grande como esta, y volvimos a ser campeones ganando finales clásicas. En el 2023 él vuelve, lo va a buscar José Fuentes, después pasa todo con José, y la verdad que no se dieron los resultados. Tuvo la nobleza de decir ‘tiene que venir otro a cambiarlo’. Pero en este momento de crisis deportiva que hay yo pensaba que era una persona que podía sacar esto adelante. Pero te repito, no quiero hablar más de lo que no pasó, ahora estamos todos atrás de Daniel Carreño.

- ¿Qué responsabilidad vos le atribuís a este plantel?

- Te repito lo que te dije en la primer pregunta: somos todos responsables. Directivos, cuerpo técnico, gerentes deportivos, jugadores, todos. Ellos más que nadie quieren sacar esto adelante, obviamente no lo están pudiendo hacer, esperemos que con este cambio que hubo ahora que lo puedan hacer, que pasen cosas y que empecemos a ganar, que es lo más inmediato que tenemos que hacer. Cuando vos empezás a ganar, todo empieza a funcionar mejor.

- ¿Te preocupa la posibilidad de quedar afuera de la Libertadores después de 30 años?

- (Silencio, piensa). Si quedamos afuera de la Libertadores después de 30 años obviamente que me preocupa, pero todavía estamos en carrera. Tengo claro las posiciones, las tablas, el momento, pero estamos en competencia, y vamos a luchar por clasificar a la Libertadores del año que viene.

- Vos sos muy fanático de Nacional. ¿Cómo estás viviendo esta etapa con más derrotas de las habituales?

- Mal, muy mal. Lo veo con mis hijos los partidos, y ellos son tan hinchas como yo. Nos volvemos tristes, enojados, calientes. La semana nos cambia sin dudas. Lo vivo como cualquier hincha, pero con responsabilidad, porque yo también soy responsable de esto.