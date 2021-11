Andrés D'Alessandro: de "estar en el final" a jugar seis meses en Inter y retirarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrés D'Alessandro llegó a Nacional para disputar la temporada 2021 con la intención de darle un salto de calidad al plantel tricolor. Con 27 partidos, entre todas las competencias, y un gol anotado, al mediocampista se le termina el contrato a fin de año y no seguirá en la institución.

En diálogo con el programa F12 de ESPN expresó: "Mi contrato en Nacional es hasta fin de año y después veremos porque ya estoy en el final de mi carrera. Mi idea es jugar seis meses más y después dejar porque ya estoy grande, voy a cumplir 41 en abril".

El Cabezón no dudó en apreciar que un club como Nacional le haya abierto las puertas. "Acá la verdad que estoy contento. Agradecido a Nacional porque pude jugar en el fútbol uruguayo que no es fácil y que tiene mucho para crecer"



En relación al momento que atraviesa el plantel de Martín Ligüera remarcó: "tenemos la obligación de pelear por ser un cuadro grande, quedan cuatro partidos y estamos peleando en las dos tablas".

D'Alessandro entiende que "llegó el momento de dar un paso al costado para darle lugar a los chicos y ver el fútbol desde otro lado", pero no negó que tiene un sueño: volver al Inter de Porto Alegre para jugar los próximos seis meses.



"La idea es esa, pero no depende solo de mí. Sería como un sueño poder volver, jugar seis meses y retirarme en el club después de tantos años", agregó el mediocampista.



"Fueron muchos años, en total 12 en el Inter. De 2008 a 2020 con esa salida en 2016 a River Plate. Muchas cosas pasé ahí y a veces es bueno separarse un poco de la realidad y tomar conciencia de lo que conseguimos con mis compañeros y hay que saber parar un poco. Me hizo ver y valorar lo que conseguí ahí el venir a Uruguay.", expresó sobre su salida del Colorado.