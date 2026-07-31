Alejandro Ruibal con En Clave País: por qué tiene que volver Damiani, lo bueno de Ruglio y qué obras visualiza

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, estuvo este viernes en el streaming En Clave País y habló de las elecciones en Peñarol ya que viene teniendo “reuniones semanales” con Juan Pedro Damiani, posible candidato a la presidencia del club en el acto que se llevará a cabo a fin de año.

“¿Va Damiani?”, preguntó entre risas para agregar: “Juan Pedro es un valorazo, un amigo y sería bárbaro que volviera a Peñarol. Es un buen momento para que Juan Pedro vuelva a Peñarol. Está en una etapa bárbara de la vida para jugar en las grandes ligas”.

Consultado acerca de qué rol jugará en el camino electoral, Ruibal expresó: “No sé”. “No adelantemos las elecciones de Peñarol que le hacemos mal al club”.

“Tengo charlas semanales con Juan Pedro desde hace meses sobre el futuro de Peñarol y una cantidad de cosas, pero una cosa que no quiero hacer es adelantar la campaña política de Peñarol porque eso le hace mal al club. Juan Pedro creo que tiene que hablar porque está marcando rumbo en la discusión pública pero después empezar a hablar de nombres y cargos, no corresponde”, agregó.

El reconocido empresario que en el inicio del segundo mandato de Ignacio Ruglio comenzó como presidente de la Comisión de Infraestructura y Obras, pero luego dio un paso al costado, habló sobre el actual presidente y dijo: “Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que es la consolidación de la Ciudad Deportiva y todo lo que se ha hecho se lo puso él al hombro. Es verdad que se había empezado con Barrera, pero él claramente tuvo la viveza de decir ‘esto hay que hacerlo’ y lo hizo bien. Muy bien. Generó todo ese polo alrededor del Campeón del Siglo que es espectacular”.

“Nacho, como buen hincha que es con orígenes de hincha y sin negarlo, es un gran peñarolense. Es un manya enfermo. El defecto que yo le veo es que a veces que es más hincha que dirigente pero después capaz que después se enoja si digo eso (risas) y a veces la pasión lo lleva más que la razón”, añadió Ruibal.

Alejandro Ruibal con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé.

Acerca de lo que a su entender fueron decisiones equivocadas del actual presidente aurinegro, Alejandro Ruibal explicó: “Todos los que están en esos cargos y yo lo hago permanentemente, tomamos decisiones equivocadas. No voy a marcar sus errores porque sería entrar en una campaña electoral y no es el momento. Peñarol no se lo merece ahora”.

Consultado sobre una eventual candidatura de Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera, el empresario expresó: “Pregúntenle a ellos. Yo fui pro secretario de Barrera, lo conozco desde los 19 años. Es un gran Manya también y un tipo sumamente hábil. Jorge a Peñarol tiene muchísimas cosas para darle y sobre todo con la madurez que tiene. De Juan Pedro ya dije. Hay mucha gente para arrimar y mucha gente joven”.

Ruibal también habló de un punto que considera positivo en la gestión de Ruglio: “Una de las cosas buenas que puedo decirte de Ruglio es que le dio bastante espacio a muchos jóvenes. Alejandro González por ejemplo, y otros que no son tan conocidos que trabajan muy bien. Después que los conocés te das cuenta y ves que hay mucha gente que le mete al club y de forma honoraria. Eso es algo que logró Nacho. Juan Pedro en su momento lo logró también porque así fue que me hizo hacer un estadio a mi también”.

Otro punto que tocó Ruibal en su paso por En Clave País fue el del Estadio Campeón del Siglo, escenario en el que tuvo una gran injerencia en su construcción: “Estamos con un debe grande. Es mandatorio. No todas las cosas las puede arreglar Peñarol, pero algunas cosas sí. De hecho las he planteado. Tengo una gran frustración porque no he tenido el poder, por decirlo de alguna manera, para hacer esas intervenciones para mejorar la accesibilidad en la parte de Peñarol. Después hay unas obras que tiene que hacer el Estado en esa zona”.

“Siempre es un tema de plata cuando hay que invertir unos pesos pero me parece que no se están dando cuenta del retorno que tienen esas obras. El Campeón del Siglo es importantísimo para el hincha de Peñarol. Hoy mirás en redes sociales los perfiles de la gente y ¿quién de Peñarol no tiene una foto en el Campeón del Siglo? Hay que ubicarse que antes no existía, no tenían un lugar los hinchas de Peñarol. Por eso cuando Juan Pedro me dijo ‘vamos a construir el estadio’, yo salí del estudio de él y dije ‘este loco lo va a hacer de verdad, me voy a meter con él porque lo vamos a hacer’”.

Respecto a una idea que mencionó Damiani de construir palcos a nivel de cancha, Ruibal fue claro: “Es una cosa a hacer, pero primero vamos a arreglar los accesos. Lo primero que hay que hacer es mejorar la experiencia de entrar y salir del Campeón del Siglo, que no lo pude hacer, que lo prometí en la campaña con Novick, pero no ganamos. Hay que destinar algunos recursos para eso, algunos se destinaron y se hizo alguna cosita muy menor, pero yo creo que hay que hacer un plan fuerte, ponerle fechas, plazos y hacerlo. Yo con las autoridades que tomen conciencia de que hay que hacer algunas cosas ahí en la zona porque es un distrito con Zonamérica la Facultad de Veterinaria y el Campeón del Siglo”.

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

Alejandro Ruibal: al Estadio Centenario “gastémosle un buen dinero, pero con criterio”

Alejandro Ruibal hizo mención a las reformas del Estadio Centenario pensando en el Mundial 203 y remarcó que no invertiría 150 millones de dólares en obras: “Primero me gustaría ver quién lo paga. Si me decís que viene la FIFA, Conembol o alguien y te da 150 millones de dólares para reformar el estadio, es una cosa. Incluso lo que haría es hacerlo con 100 millones y 50 invertirlos en canchas más chicas que no tienen ni buenos servicios sanitarios que es donde va la gente a ver el fútbol”.

“La gente que va a ver el fútbol lo ve en las canchas menores y es divino ir a ver fútbol ahí”, insistió Ruibal, agregando: “Es un espectáculo lindísimo. Lo que va a hacer Liverpool, hay que hacerle un monumento a Palma. Lo que va a hacer, sumado al Shopping Aventura que está haciendo Edgardo Novick ahí en el Norte de Montevideo, va a cambiar toda esa zona. Es una transformación del Norte de Montevideo. Y hay 500 mil personas entre los que viven ahí más los de Canelones con Las Piedras”.

“Al Estadio Centenario hay que invertirle, tenemos que hacer algo digno. Pero no gastemos un platal como hicieron en muchos lugares del mundo y después los estadios quedan subutilizados. Tengamos el sentido de la proporcionalidad. Gastémosle un buen dinero pero con criterio”, explicó.