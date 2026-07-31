Carlos Lazzarino presentó su candidatura a las elecciones de Peñarol con Espacio Aurinegro 135

Carlos Lazzarino presentó oficialmente su candidatura a las elecciones de Peñarol que serán a fines de este año. Encabezará la lista de Espacio Aurinegro 135, que tendrá a Adolfo Barán como asesor deportivo.

El Plenario terminó confirmando la inclusión de esta nueva lista al mapa electoral. "Espacio Aurinegro 135 está integrado por peñarolenses con trayectoria en gestión, formación, análisis y desarrollo deportivo. Su objetivo es aportar estructura, ideas y proyectos para fortalecer al club desde una visión moderna, seria y responsable.", así se presenta esta nueva propuesta en su sitio oficial.

Lazzarino se presenta como: "Planner de Marketing Internacional y especialista en Sport Marketing, con más de dos décadas de experiencia en planificación, gestión deportiva, desarrollo institucional y formación profesional. Socio vitalicio de Peñarol y dirigente durante el segundo quinquenio del club". En el sitio web establece que "aporta una mirada estratégica, técnica e institucional orientada al crecimiento y la profesionalización aurinegra".

En una nota con Ovación hace unas semanas dijo: "No quiero vender espejitos: no voy por la sexta ni por el Mundial de Clubes, voy por la estructura deportiva", como resumen a su propuesta.

Fito Barán es una de las cabezas de este proyecto, entrenador y Analista en Gestión Deportiva Institucional, que fue parte de equipos campeones y goleador del Campeonato Uruguayo de 1990.

La presentación de Espacio Aurinegro 135. Foto @faguirre26.

"Entre 2007 y 2012 se desempeñó como Director Técnico de las Divisiones Juveniles del Club Atlético Peñarol, etapa en la que obtuvo varios títulos en distintas categorías formativas, contribuyendo al desarrollo de numerosos futbolistas que posteriormente alcanzaron el plantel principal y el fútbol profesional", señala el sitio web de Espacio Aurinegro 135. Además como DT estuvo a cargo de los primeros equipos de Racing, Colón, Atenas y Rentistas.

Natalia Caldarelli, Rubén Pose, Sergio Pose y Zelmar Eguren forman parte de la mesa técnica.

Bajo el lema: "Un espacio para pensar el Peñarol que viene", la propuesta establece que "el proyecto, a través de una estructura, va a encontrar a los nombres", en lugar de prometer entrenadores o futbolistas en campaña, así lo dijo Lazzarino a Ovación.

También planteó que cada área debe estar liderada por especialistas: "El que sabe de fútbol hable de fútbol, el de juveniles de juveniles". En ese sentido, entiende que la planificación debe definir cuántos juveniles deben integrar el plantel principal, qué perfiles de incorporaciones necesita el club y cómo generar, de forma sistemática, futbolistas con potencial deportivo y de venta. "Para lograr objetivos necesitás estructuras", insistió, con la meta de que Peñarol sea protagonista a nivel local y competitivo en el plano internacional.

En el aspecto económico, defendió la inversión en formativas y en futbolistas con potencial de revalorización, además de mostrarse abierto al endeudamiento siempre que sea "a conciencia, con responsabilidad" y respaldado por la capacidad financiera del club. Incluso afirmó que prefiere recurrir al sistema financiero porque "está todo claro y hace que sea cristalino el procedimiento". Pero sobre la economía del club, precisó: "No tengo datos reales, de hecho todavía no hay balance 2025".

En el plano político, propuso "romper el paradigma de la política actual" y cambiar el eje de la discusión electoral: "Todos deberíamos ir detrás del mismo proyecto", con una planificación institucional de entre tres y nueve años que trascienda a los gobiernos de turno.