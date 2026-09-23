Alejandro González sobre voto electrónico en las elecciones de Peñarol: "No se aprobó por poca voluntad política"

Alejandro González, dirigente de Peñarol por el oficialismo y parte de la agrupación Viví Peñarol, expresó a Ovación que el voto electrónico para las elecciones 2026: "No se aprobó por poca voluntad política", pese a que "los tiempos daban para tenerlo pronto para estas elecciones, pero el Consejo Directivo decidió postergarlo".

Después de no haber conseguir implementarlo en 2020, cuando Ignacio Ruglio asumió su primer período presidencial, todo hacía pensar que la vía digital para los comicios se iba a implementar de cara a las próximas elecciones, cuya fecha no está confirmara pero que se realizarán probablemente durante uno de los dos primeros fines de semana de diciembre.

"No se llegó a votación porque nuestra intención no era sacar rédito político solo por ver quién acompañaba y quién no", añadió el directivo aurinegro sobre la dinámica cuyo objetivo era facilitar la participación de los socios habilitados que viven en el interior o exterior del país.

Alejandro González, consejero de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

"Se va a enviar todo a la comisión electoral para que siga trabajando en el tema junto a la empresa que seleccionamos y pasó todas las etapas de desarrollo, pero para las próximas elecciones", explicó González sobre la implementación a futuro.

La empresa elegida: experiencia en grandes clubes europeos

A mediados de 2025 se conformó un grupo de trabajo con representantes de todas las agrupaciones presentes en el Consejo Directivo. En ese proceso Peñarol tomó contacto con cuatro empresas: dos nacionales —Antel y Abitab— y dos internacionales.

“Antel fue el primero en bajarse porque no podían cumplir los requisitos que nosotros solicitamos en cuanto a seguridad, comodidad, disponibilidad en todo el mundo. Cuando empezamos a profundizar en otras cuestiones técnicas también se descartó a Abitab. Una de las empresas internacionales no cumplió con los plazos y también la descartamos. Y nos quedamos con una que cumple todo lo que pretendemos”, explicó Terryn a Ovación días atrás.

Si bien con el pasar de los meses el grupo de trabajo perdió dinámica, tanto Terryn como Alejandro González (actual miembro del CD por el oficialismo), ambos pertenecientes a la agrupación “Viví Peñarol”, tomaron las riendas y continuaron con el proceso de reuniones y selección.

La empresa que quedó seleccionada es tecnológica, trabaja con compañías internacionales como bancos y compañías aéreas con reconocimiento facial y personal, y tiene experiencia en algunos procesos electorales. Ha trabajado con clubes como Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, entre otros, principalmente en asambleas y otros procesos propios del estilo de gobierno de cada club. “No necesariamente para elegir a sus presidentes, pero sí confían en ellos, por ejemplo, para definir los presupuestos multimillonarios de esos clubes”, enfatizó Terryn.