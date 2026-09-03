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El País Ovación Fútbol

Albion 1-0 Progreso en vivo por la Copa AUF Uruguay: duelo clave por la clasificación en el Franzini

El equipo de Federico Nieves empató sin goles ante Nacional en el Gran Parque Central en el estreno del torneo, mientras que el Gaucho del Pantanoso que conduce técnicamente Tabaré Silva cayó 0-2 con River Plate.

03/09/2026, 14:56
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Ezequiel Burdín en Albion
Ezequiel Burdín en Albion
Foto: Gentileza

Albion y Progreso se enfrentan desde las 15:00 horas de este jueves por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, en el Estadio Franzini. Este y todos los partidos del certamen se pueden ver en vivo, de manera exclusiva, a través de DSports Uruguay Plus, DGO y Flow.

El equipo de Federico Nieves empató sin goles ante Nacional en el Gran Parque Central en el estreno del torneo, mientras que el Gaucho del Pantanoso que conduce técnicamente Tabaré Silva cayó 0-2 con River Plate. Por lo tanto, es un duelo clave para los dos equipos en busca de la clasificación.

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