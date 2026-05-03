Albion vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional de Jorge Bava visita a Albion hoy a las 20:00 horas en el Estadio Centenario con la obligación de retornar a la senda triunfal en la fecha 14 del Torneo Apertura. La caída 2-1 frente a Danubio en condición de local y el 4-2 sufrido ante Universitario en Perú vuelven impostergable un triunfo. El partido podrá verse en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible por Disney+ y Antel TV.

Por más que el primer torneo corto del año ya tiene dueño, el tricolor sabe que está en deuda desde la consecución de resultados y que los 19 puntos obtenidos en 13 fechas no les resultan suficientes.

Para este compromiso tiene el desafío adicional de dosificar las cargas físicas sabiendo que en apenas tres días estará jugando en Ibagué frente a Deportes Tolima por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores.

Nicolás Lodeiro, un habitual en el once titular del Bolso, no está disponible por la expulsión que sufrió ante Danubio y por tanto deberán reemplazarlo. Se esperan varios cambios más con el objetivo de cuidar a las piezas claves para un encuentro crucial por copa.

Pavel Núñez ataca con la pelota en el partido entre Nacional y Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

El delantero juvenil Pavel Núñez, que viene de ser titular en los últimos tres partidos por el Apertura, se perfila para estar desde el arranque una vez más. En el caso de Agustín Dos Santos, que viene de jugar 45‘ frente a Danubio y fue titular contra Liverpool, podría jugar.

En materia de altas, Nacional recuperó a Gonzalo Carneiro tras su desgarro en el cuádriceps izquierdo y es probable que al menos sume algunos minutos.

En tanto, el younguense Rodrigo Martínez, que viene de ingresar en el tramo final del cruce ante Universitario en reemplazo de Tomás Verón Lupi, podría tener un mayor caudal de minutos en busca de puntos claves.

Rodrigo Martínez, juvenil de Nacional, disputando la pelota con Martín Cáceres en el cruce ante Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

Del otro lado estará un Pionero que llega motivado después de obtener tres victorias al hilo, con goleada incluida ante Central Español y un resonante triunfo ante Deportivo Maldonado como visitante en el Domingo Burgueño Miguel.

Albion vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Albion: Sebastián Jaume; Andrés Romero, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Francisco Ginella, Pablo Alcoba, Santiago Costa, Carlos Airala; Agustín Vera, Álvaro López. DT: Federico Nieves.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Mauricio Vera/Luciano González, Agustín Dos Santos; Rodrigo Martínez, Pavel Núñez, Juan Cruz de los Santos. DT: Jorge Bava.

Hora: 20:00

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.

Estadio: Centenario.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo.