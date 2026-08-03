Alan Rodríguez, volante que quiso Nacional, saldrá a préstamo desde Inter de Porto Alegre y regresará a Argentina

Alan Rodríguez continuará su carrera en Rosario Central. El volante central uruguayo de 26 años, con pasado en Defensor Sporting y Boston River, está a un paso de regresar al fútbol argentino, cedido a préstamo desde Inter de Porto Alegre, con quien tiene vínculo hasta 2029.

El mediocampista por el que hizo fuerza Nacional en este mercado y no era una prioridad de Paulo Pezzolano en el Colorado, se hará la revisión médica para luego firmar su cesión por un año y con opción de compra, según informó el argentino Germán García Grova y confirmó Ovación con fuentes allegadas al futbolista.

El oriundo de Canelones conoce muy bien el fútbol argentino, donde supo ser capitán en Argentinos Juniors, equipo en el jugó casi tres años. Desde allí fue transferido a Inter de Brasil, donde disputó 30 partidos.

Alan Rodríguez en Argentinos Juniors. Foto: Prensa AAAJ.

Una lesión en la pierna y algunas cuestiones musculares le han impedido tener la continuidad deseada y, por tal motivo, en lo que va del semestre jugó 363 minutos en un total de 13 partidos. Esto, sumado a la poca consideración del entrenador uruguayo, llevaron a que se busque la cesión.

En Rosario compartirá con el campeón del mundo con Argentina Ángel Di María y tendrá de compañero a otro ex Defensor Sporting como lo es Facundo Mallo.

Los Canallas viene de lograr una victoria clave ante River por 1 a 0, gracias al gol de Nicolás Otamendi en contra. El partido correspondió a la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino.

