Agustín Canobbio con Ovación: Los dos partidos que jugó en dos días, la falta de suerte y la rebeldía como salida

Fue una de las semanas más intensas en la vida de Agustín Canobbio. El atacante que ayer cumplió 23 años vivió de todo en muy pocos días, pero eso no afectó sus ganas de salir a la cancha y demostrar que está atravesando un muy buen momento personal tras su regreso a Peñarol en abril.

Después de la eliminación del carbonero de la Copa Sudamericana tras caer con Athletico Paranaense, el jugador dialogó con Ovación en Curitiba, antes de que la delegación mirasol emprendiera el viaje de regreso a Montevideo, y charló de todo lo que pasó en unos días bastante movidos.



Y a diferencia del vértigo y la velocidad que Agustín trata de imponer con su juego en la cancha, a la hora de hablar mostró una pausa que no hace más que demostrar su madurez, pero también su profesionalismo, aspecto clave en su carrera y que lo llevó a tener una segunda oportunidad en el club de sus amores para pelear por cosas importantes.

“Estoy disfrutando esta etapa y en gran parte es gracias a mis compañeros también, que me hacen el día a día muy sencillo. Acá se formó un grupo humano muy lindo y sano. Se vino dando todo de manera natural y creo también que gracias a eso se pudo llegar hasta una instancia en la que nos ilusionamos con poder buscar un título de campeón en un torneo internacional. Era un objetivo muy valioso y no se nos dio. No se pudo avanzar, pero dejamos todo y no tenemos nada que reprocharnos”, le contó Canobbio a Ovación.

Agustín Canobbio llegando a Montevideo. Foto: Francisco Flores

Y bien dicen que los grandes grupos humanos son parte importante en los logros deportivos, sobre todo si se trata de una disciplina colectiva. En ese sentido, Peñarol tuvo momentos de mucha lucidez dentro de la cancha, pero un plantel fuerte anímicamente fuera de ella.



Lo demostró eliminando a Nacional en octavos de final y lo demostró para ponerse en partido en varios pasajes de la serie frente a Athletico Paranaense, más allá de la derrota global que lo eliminó.

El atacante carbonero habló acerca de lo que le dejó la serie ante el Furacao y remarcó que “nos faltó un poco de suerte. Hubo pelotas en los palos, goles increíbles que erramos y que capaz si entraban cambiaban los trámites de los partidos. Pero ellos se cerraron bien atrás y tuvieron las cosas más claras. No se complicaron en ningún momento y lograron la clasificación en base al mismo esfuerzo que veníamos haciendo nosotros a lo largo de todo el torneo”.

Agustín Canobbio en lucha por el balón. Foto: Darwin Borrelli.

Por otra parte, Canobbio dijo que “estuvimos a la altura y dejamos la vida. Eso lo voy a resaltar siempre porque este grupo en base a fútbol y el esfuerzo llegó hasta las semifinales de una copa internacional. Merecíamos más, pero nos tocó llegar hasta acá. No tenemos nada para reprocharnos y tenemos que estar orgullosos de nosotros, porque hoy podemos mirarnos todos y cada uno a la cara sin problemas porque dejamos todo para llevar a Peñarol a lo más alto”.

El jueves en el Estadio Arena da Baixada de Curitiba, Agustín fue titular y jugó 79 minutos para cerrar una semana que lo tuvo con la cabeza en otro tema además de la semifinal contra Athletico Paranaense.



Es que el 24 de septiembre Peñarol y el jugador fueron notificados de un control adverso tras el partido que el carbonero jugó el 11 de agosto en Lima frente a Sporting Cristal de Perú. El club hizo su defensa y una delegación de la institución mirasol, incluido Canobbio, viajó el martes a Paraguay a compadecer ante un tribunal de la Conmebol. “Fueron dos partidos en dos días. Lo tomé así porque el primero era personal y lo pude ganar y solucionar de momento, porque quedé habilitado para jugar, pero en el segundo, con un par de horas de sueño arriba nomás, no se pudo. De todas maneras traté de disfrutar todo lo posible ese momento personal de confianza y motivación. Dejé de lado esa situación complicada y me enfoqué en divertirme en la cancha que es lo que trato de hacer desde que volví a Peñarol”.

Y Agustín viajó de Montevideo a Asunción el martes, en las primeras horas del miércoles regresó a Uruguay y casi de inmediato se subió a otro avión para ir a Curitiba junto al plantel mirasol.



El profesionalismo lo lleva en la sangre y el amor por Peñarol también. Tal es así que para el atacante que ayer intentó ponerse al día con los mensajes por su cumpleaños. No hay tiempo para lamentos porque la Copa Sudamericana ya quedó atrás, pero ahora el equipo deberá enfocarse en el Campeonato Uruguayo que debe ganar porque así lo marca la historia: “Ahora es la rebeldía la que nos va a sacar adelante y es lo que nos caracteriza a cada jugador uruguayo después de una dura derrota. Hay tristeza, pero tenemos que enfocarnos en Wanderers y seguir peleando por el Uruguayo porque esa pasó a ser ahora nuestra gran meta”.

Una situación que lo fortaleció “Yo cuido cada detalle en la comida, el entrenamiento y el descanso, y que te vengan a decir que te ponés una sustancia para sacar ventaja no tiene lógica. Pero por algo pasan estas cosas y tanto mi familia como yo salimos fortalecidos. Estoy muy tranquilo”.

Un ser querido que siempre está presente

Canobbio y su rutina al salir al campo. Foto: Darwin Borrelli

Cada vez que Agustín Canobbio sale a la cancha para jugar un partido sus brazos y dedos índices apuntan al cielo. No es una costumbre sino que es un homenaje muy especial: “Lo hago siempre y es un recuerdo para mi abuelo, hablándole a él que está en el cielo. Es para que salga todo bien y que pueda disfrutar adentro de la cancha”, contó.